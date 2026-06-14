Londra și Tokyo pregătesc investiții de 18 miliarde de lire. Acordul ar putea crea zeci de mii de locuri de muncă

Premierul britanic Keir Starmer se va întâlni duminică cu omoloaga sa japoneză, Sanae Takaichi, pentru a finaliza un acord de investiții de 18 miliarde de lire sterline. Se așteaptă ca peste zece acorduri comerciale și guvernamentale să fie semnate în timpul vizitei.

Printre acestea se numără și un proiect de aproximativ 9 miliarde de lire sterline pentru dezvoltarea energiei eoliene offshore.

De asemenea, compania britanică Rolls-Royce își va extinde colaborarea cu Agenția pentru Energie Atomică a Japoniei, printr-un nou acord privind dezvoltarea tehnologiilor de generație viitoare, potrivit The Independent.

Investiții de miliarde în energie, tehnologie și apărare

Discuțiile dintre oficialii britanici și japonezi vor include noi oportunități de creștere economică, precum și modalități prin care companiile britanice din domeniul apărării să atragă investiții japoneze.

„Aceste acorduri istorice vor aduce investiții de miliarde de lire în Regatul Unit, creând zeci de mii de locuri de muncă și stimulând noi dezvoltări”, a declarat Keir Starmer.

Premierul britanic a subliniat că Londra și Tokyo colaborează în domenii tehnologice de vârf.

„Ca economii membre G7 și parteneri apropiați în domeniul securității, lucrăm împreună cu Japonia la unele dintre cele mai inovatoare tehnologii din lume, valorificând cercetarea și industria britanică și japoneză pentru a genera creștere economică și securitate”, a afirmat Starmer.

Starmer, criticat de propriul partid

Vizita premierului japonez Sanae Takaichi la Londra are loc într-un moment sensibil pentru guvernul britanic. Demisia recentă a ministrului Apărării, John Healey, în urma disputelor privind finanțarea armatei, a amplificat presiunile asupra premierului Keir Starmer.

Critici la adresa premierului britanic Keir Starmer au venit și din interiorul Partidului Laburist, formațiunea de centru-stânga pe care o conduce și care se află la guvernare în Marea Britanie. Primarul orașului Manchester, Andy Burnham, a avertizat că politica britanică riscă să devină la fel de polarizată ca cea din Statele Unite.

„Lucrurile devin mai dificile, iar politica este tot mai polarizată. Dacă nu suntem atenți, riscăm să urmăm calea Statelor Unite către o politică polarizată și toxică”, a declarat acesta.