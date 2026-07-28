Aveuro International accelereaza extinderea in Franta, dupa succesul obtinut pe piata din Romania

In perioada 2024-2026, Aveuro International si-a consolidat pozitia de lider pe piata locala, castigand numeroase licitatii organizate prin programele PNRR si AFM pentru livrarea de microbuze electrice destinate transportului elevilor.

„Perioada 2024-2026 a fost una foarte buna pentru firma noastra. Am avut doua produse foarte reusite, iar pe partea de microbuze electrice am reusit sa castigam numeroase licitatii. Cred ca avem undeva la 60% cota de piata si un numar de peste 800 de microbuze electrice pe piata din Romania”, a declarat **Sebastian Popa, Director de Vanzari Aveuro International.

Experienta obtinuta pe piata romaneasca este completata de dezvoltarea activitatii in Franta, unde Aveuro colaboreaza de peste cinci ani cu dealerul local Negobus, unul dintre cei mai importanti jucatori din domeniu.

„Chiar anul acesta s-au implinit 20 de ani de cand activeaza pe piata din Franta. Noi colaboram cu ei de aproximativ 5 ani. La momentul de fata suntem principalul furnizor de microbuze pentru ei. Licitatiile din Romania din ultima perioada si livrarile mari de microbuze electrice au adus un plus de incredere pentru partenerii externi”, a adaugat Sebastian Popa.

Din aceasta luna, Franta lanseaza un program national pentru achizitia de microbuze electrice destinate transportului scolar, construit pe principii similare programelor implementate deja in Romania. Aveuro International analizeaza in prezent documentatia tehnica si pregateste participarea la viitoarele proceduri de achizitie.

„Se lanseaza un program national de achizitii de microbuze electrice, tot intr-o varianta scolara. Ei analizeaza deocamdata partea tehnica, sa vada daca ne incadram cu produsul nostru. La prima vedere, pare ca suntem destul de aproape de acel produs. Important este ca bugetele acolo sunt foarte mari, undeva la 260.000 de euro bucata”, a explicat Sebastian Popa.

In paralel cu dezvoltarea exporturilor, compania continua investitiile in Romania prin construirea unei noi unitati de productie la Campina, proiect care va creste capacitatea de fabricatie si va sustine dezvoltarea viitoare a portofoliului de produse.

„Lucrurile se misca acolo, cu constructia noii fabrici, chiar mai bine decat ne-am fi asteptat. Deja se pune tabla pe acoperis. Suntem in grafic. Pana la sfarsitul anului terminam hala, iar targetul nostru este ca undeva in martie sa fim mutati cu productia”, a concluzionat Sebastian Popa.

Prin investitiile continue in productie, tehnologie si dezvoltarea unei retele internationale de parteneri, Aveuro International isi propune sa consolideze prezenta produselor fabricate in Romania pe pietele europene si sa contribuie la dezvoltarea unui transport public modern, sustenabil si competitiv.