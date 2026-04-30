Microbuzele produse la Câmpina, succes uriaș pe piața europeană (P)

Noile modele de microbuze școlare produse în România au fost cele mai apreciate produse la Warsaw Bus Expo. Sunt construite pe platforme moderne și vin atât în variantă diesel, cât și electrică, cu capacități adaptate nevoilor operatorilor: până la 19 locuri pe platforme cu zero emisii și până la 35 de locuri în varianta pe motorină.

„Avem un nou model de microbuz bazat pe un furgon Mercedes Sprinter diesel. De data aceasta poate fi și într-o variantă electrică, dar cu un număr mai mic de locuri. Este un microbuz de 16+1 pasageri, dar de data aceasta vine echipat puțin diferit, pentru că este destinat țărilor nordice și aici avem geamuri duble, avem o încălzire suplimentară”, a explicat Sebastian Popa, director vânzări producător microbuze.

Accesibilitatea este un punct forte. Microbuzul poate fi echipat cu lift electric sau rampe pentru persoanele cu dizabilități, dar și cu sisteme speciale de ancorare pentru scaune rulante.

„Avem căruciorul cu rotile, cu ancoraj cu centură în trei puncte, sunt variante de lift hidraulic, sunt variante de rampe manuale. Piața principală a acestui microbuz, din ce am văzut până acum, este Spania. Spania este o piață un pic atipică față de restul Europei, deoarece ei folosesc aceleași microbuze și la transportul de turiști, și la transportul școlar, și la transportul persoanelor cu dizabilități”, a continuat el.