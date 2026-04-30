Ministerul Energie pune la bătaie o jumătate de miliard de euro pentru o nouă schemă de ajutor de stat menită să susțină producția de biocombustibil. Stadiul inițiativei

Ministerul Energiei a pus în consultare publică Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor în producția de biocombustibili, cu un buget total estimat de 500 de milioane de euro, a anunțat instituția. Finanțarea ar urma să fie asigurată prin Fondul pentru modernizare, dar este condiționată de avizul Comisiei Europene la capitolul ajutor de stat și de recomandarea oficialilor Fondului, urmând să fie inclusă în cadrul Programului-cheie nr. 8: Combustibili alternativi – Sprijin pentru producția de biocombustibili/biocarburanți.

Potrivit sursei citate, schema vizează sprijinirea investițiilor în noi capacități de producție pentru biocombustibili, realizați din materiile prime prevăzute în Anexa IX din Directiva (UE) 2018/2001, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru producția de bioetanol, SAF – Sustainable Aviation Fuel și HVO – Renewable Diesel.

„Prin această schemă, Ministerul Energiei urmărește creșterea producției naționale de combustibili alternativi, reducerea dependenței de combustibilii fosili și susținerea investițiilor care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul transporturilor”, se arată în informarea ministerului.

Bugetul estimat al schemei este structurat astfel:

100 de milioane de euro pentru capacități de producție de bioetanol, cu o capacitate minimă vizată de 50.000 tone/an;

400 de milioane de euro pentru capacități de producție SAF + HVO, cu o capacitate minimă vizată de 20.000 tone/an SAF și 90.000 tone/an HVO.

Astfel, ajutorul de stat este gândit să se acorde sub formă de finanțare nerambursabilă, prin rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate, în limita a maximum 70% din costurile eligibile ale fiecărui proiect.

Valoarea maximă a finanțării este de 50 de milioane de euro per întreprindere, pentru o instalație de bioetanol, și de 133,3 milioane de euro per întreprindere, pentru o instalație SAF + HVO.

De amintit că o unitate destinată producției de combustibili sustenabili pentru aviație (SAF) și motorină din surse regenerabile (HVO) este dezvoltată de OMV Petrom la Rafinăria Petrobrazi.

Criterii de eligibilitate

„Beneficiarii vor fi selectați printr-o procedură de ofertare concurențială, pe baza unor criterii clare, transparente și nediscriminatorii. Un element central al evaluării va fi raportul dintre ajutorul de stat solicitat și capacitatea nou instalată de producție, astfel încât să fie încurajate proiectele eficiente, cu o contribuție proprie cât mai mare și cu un risc redus de supracompensare”, precizează specialiștii ministerului.

Schema se adresează operatorilor economici eligibili care propun investiții pe teritoriul României în noi capacități de producție de biocombustibili. Proiectele trebuie să respecte criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute de legislația europeană aplicabilă, inclusiv Directiva (UE) 2018/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Conform sursei citate, pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să vizeze capacități nou-instalate, să fie fezabile tehnic și economic, să aibă asigurată materia primă necesară producției și să respecte principiul DNSH – „a nu prejudicia în mod semnificativ” mediul. De asemenea, investițiile trebuie finalizate și puse în funcțiune în termen de maximum 48 de luni de la data acordării ajutorului de stat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2030.

Beneficiarii vor avea obligația să atingă capacitatea de producție asumată etapizat:

minimum 50% din capacitatea asumată până la finalul primului an de la punerea în funcțiune;

minimum 75%, ca medie, până la finalul celui de-al doilea an;

100% din capacitatea asumată până la finalul celui de-al treilea an de funcționare.

Potrivit ministerului, cheltuielile eligibile includ, printre altele, cheltuieli pentru investiția de bază, construcții și instalații aferente procesului industrial, montaj, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale, dotări, active necorporale și anumite cheltuieli privind organizarea de șantier. Nu sunt eligibile cheltuielile de operare.

Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare de la data publicării documentelor pe site-ul Ministerului Energiei, în platforma dedicată Fondului pentru modernizare. Persoanele și entitățile interesate pot transmite observații și propuneri la adresa de e-mail: [email protected]

De precizat este că schema de ajutor de stat produce efecte juridice sub dubla condiție a obținerii Deciziei de aprobare din partea Comisiei Europene și a recomandării la finanțare a investiției din partea Comitetului pentru Investiții aferent Fondului pentru modernizare.

„Ministerul Energiei își reafirmă angajamentul de a sprijini investițiile care contribuie la dezvoltarea producției naționale de energie curată, la reducerea dependenței de combustibilii fosili și la consolidarea securității energetice a României”, au conchis oficialii.