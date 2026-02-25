Ajutor de stat pentru industrie și tehnologii avansate: sprijin pentru producție, apărare și „zero net”

În industria prelucrătoare, companiile care investesc în sectoare ce contribuie la reducerea deficitului comercial vor putea beneficia de granturi sau credite fiscale acordate pe o perioadă de până la șapte ani. Obiectivul este stimularea producției interne și diminuarea dependenței de importuri în domenii considerate strategice.

TECH-UP România

Un pilon important îl reprezintă schema „TECH-UP România”, dedicată cercetării și tehnologiilor înalte. Proiectele eligibile pot primi granturi cumulate cu o deducere de 200% a cheltuielilor pentru active corporale și necorporale, ceea ce reduce baza impozabilă la impozitul pe profit. Valoarea investițiilor trebuie să fie cuprinsă între 5 și 50 de milioane de lei.

Autoritățile susțin că programul este conceput pentru a ajuta firmele inovatoare să transforme mai rapid rezultatele cercetării în produse comercializabile și să accelereze adoptarea tehnologiilor de frontieră.

Investiții în apărare

În paralel, pachetul prevede o structură de sprijin dedicată industriei de apărare, gestionată de Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei. Sunt vizate planuri de investiții cu o valoare minimă de 10 milioane de lei, care urmăresc modernizarea capacităților industriale și stimularea producției interne de echipamente și tehnologii cu utilizare în domeniul apărării.

Tehnologii „zero net”

De asemenea, sunt prevăzute scheme de finanțare pentru investiții în materiile prime critice și în tehnologiile „zero net”, în acord cu „cadrul european privind aprovizionarea sigură și durabilă cu materii prime critice”.

Proiectele eligibile trebuie să aibă o valoare minimă de 75 de milioane de lei și pot viza atât valorificarea resurselor minerale, cât și producția de componente sau produse finale bazate pe tehnologii cu emisii reduse. Schema este aliniată obiectivelor europene privind tranziția industrială și reducerea dependențelor externe.

Turism și digitalizare

Pachetul include și scheme dedicate turismului și inovării digitale, care urmăresc modernizarea infrastructurii turistice și accelerarea digitalizării în antreprenoriat. Programele vizează atât investiții în capacități turistice și servicii conexe, cât și sprijin pentru companiile care adoptă soluții digitale și tehnologii moderne în activitatea curentă.

Aceste instrumente vor fi administrate de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Nazare: Reducem dependența de importuri

„Construim un ecosistem care să atragă proiecte strategice majore și să reducă dependența de importuri”, a explicat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, subliniind că direcția generală este orientată spre consolidarea competitivității industriale și tehnologice, în limitele cadrului european privind ajutorul de stat.