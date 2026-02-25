Prima pagină » Economic » Două noi saloane VIP la Aeroportul Otopeni. CNAB caută operatori

Două noi saloane VIP la Aeroportul Otopeni. CNAB caută operatori

Compania Națională Aeroporturi București a lansat în februarie licitația pentru dezvoltarea și operarea a două lounge-uri în cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București.
Două noi saloane VIP la Aeroportul Otopeni. CNAB caută operatori
Maria Miron
25 feb. 2026, 04:40, Economic

Noile saloane VIP vor avea peste 600 de metri pătrați și vor fi amplasate în terminalul de plecări: unul în zona Schengen și celălalt în zona Non-Schengen. Companiile interesate pot depune oferte pentru unul sau pentru ambele spații, iar contractele vor fi încheiate pe o perioadă de 10 ani.

Potrivit operatorului aeroportuar, noile spații vor integra „soluții moderne de amenajare”, zone dedicate relaxării, oferte gastronomice adaptate diversității pasagerilor și facilități digitale menite să îmbunătățească experiența de călătorie.

Procedura de atribuire se desfășoară în cadrul unei competiții organizate la Bursa Română de Mărfuri.

CNAB: O experiență premium pentru pasageri

Directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), Bogdan Mîndrescu, a precizat că proiectul deschide „un nou capitol al serviciilor oferite de Business Lounge-urile Aeroportului Henri Coandă”. Oficialul a descris inițiativa drept „o experiență premium care va răspunde exigențelor pasagerului modern”.

Potrivit companiei, „demersul face parte dintr-un proces mai amplu de modernizare a aeroportului, prin care compania urmărește creșterea calității serviciilor și diversificarea ofertei comerciale, astfel încât Aeroportul Otopeni să devină un reper regional în zona serviciilor aeroportuare premium”.

Recomandarea video

INTERVIU cu istoricii Armand Goșu și Cosmin Popa, la 4 ani de război: „Nu exclud un scenariu care să reaprindă conflictul diplomatic între București și Kiev” / „Putin construiește un regim fascist într-un cămin de bătrâni” / „A crescut ostilitatea față de Europa” / „Războiul are efecte morale devastatoare asupra rușilor”
G4Media
Casa cu livadă și subsol care se vinde cu 9.000 de euro. Este foarte aproape de România
Gandul
Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital
Cancan
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
Libertatea
Semnele tăcute ale hipertensiunii arteriale. Există indicii subtile pe care nu ar trebui să le ignori
CSID
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Promotor