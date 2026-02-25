Două noi saloane VIP la Aeroportul Otopeni. CNAB caută operatori

Noile saloane VIP vor avea peste 600 de metri pătrați și vor fi amplasate în terminalul de plecări: unul în zona Schengen și celălalt în zona Non-Schengen. Companiile interesate pot depune oferte pentru unul sau pentru ambele spații, iar contractele vor fi încheiate pe o perioadă de 10 ani.

Potrivit operatorului aeroportuar, noile spații vor integra „soluții moderne de amenajare”, zone dedicate relaxării, oferte gastronomice adaptate diversității pasagerilor și facilități digitale menite să îmbunătățească experiența de călătorie.

Procedura de atribuire se desfășoară în cadrul unei competiții organizate la Bursa Română de Mărfuri.

CNAB: O experiență premium pentru pasageri

Directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), Bogdan Mîndrescu, a precizat că proiectul deschide „un nou capitol al serviciilor oferite de Business Lounge-urile Aeroportului Henri Coandă”. Oficialul a descris inițiativa drept „o experiență premium care va răspunde exigențelor pasagerului modern”.

Potrivit companiei, „demersul face parte dintr-un proces mai amplu de modernizare a aeroportului, prin care compania urmărește creșterea calității serviciilor și diversificarea ofertei comerciale, astfel încât Aeroportul Otopeni să devină un reper regional în zona serviciilor aeroportuare premium”.