Cetățean turc, găsit pe Aeroportul Otopeni cu pașaport fals

Un cetățean turc a fost prins pe Aeroportul Otopeni, încercând să zboare spre Grecia cu un pașaport fals. Bărbatul a fost identificat în timpul controlului. Acesta avea un pașaport fals de Bulgaria.
Sursă foto: Poliția de Frontieră
Daiana Rob
10 feb. 2026, 12:18, Social

„În data de 09.02.2026, ora 19.20, o echipă operativă formată din polițiști de frontieră a verificat un bărbat care se afla în zona porții de îmbarcare în direcția Atena, Grecia. Polițiștii au solicitat persoanei biletul de îmbarcare și documentele de călătorie, iar aceasta a prezentat un pașaport care folosea însemnele autorităților din Bulgaria”, se arată în comunicatul publicat, marți, de Poliția de Frontieră.

Polițiștii i-au verificat bărbatului documentul și au constatat că pașaportul nu este autentic. Bărbatul nu avea niciun document care să-i justifice șederea legală într-un stat Schengen.

„În urma verificării documentului, lucrătorii au constatat faptul că pașaportul nu îndeplinește condiţiile de formă şi fond ale unuia autentic, fiind fals total, iar bărbatul, cetățean turc, nu deține niciun document care să îi justifice șederea legală într-un stat Schengen”, se arată în comunicatul publicat.

Cetățeanul turc a fost oprit din drum. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracţiunilor de fals privind identitatea și complicitate la fals material în înscrisuri materiale. După finalizarea anchetei, autoritățile vor lua măsurile legale care se impun.

