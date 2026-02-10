Sondaj: 6 din 10 copii asistă la cyberbullying, iar aproape jumătate sunt contactați de străini

Aproape 80% dintre copii navighează pe internet fără nicio restricție de acces, iar lipsa controlului parental devine tot mai accentuată pe măsură ce aceștia înaintează în vârstă, arată un studiu realizat de Organizația Salvați Copiii la finalul anului 2025.

Peste o treime dintre copiii de 12-14 ani au profiluri publice pe rețelele sociale, fapt ce facilitează contactul frecvent cu persoane necunoscute. Astfel, aproape jumătate dintre tineri au fost abordați de străini online, iar o treime dintre aceștia au raportat situații de hărțuire sau interacțiuni inconfortabile.

„Impactul emoțional este unul major, în contextul în care peste două treimi dintre copii au fost expuși unor conținuturi traumatizante care i-au speriat, iar cyberbullying-ul a devenit un fenomen constant la care au fost martori 60% dintre aceștia. Poate cel mai grav semnal de alarmă este însă tăcerea care înconjoară aceste experiențe: în fața pericolelor, majoritatea copiilor aleg să ignore situația, în timp ce un procent infim, de doar 5%, găsesc curajul de a cere sprijinul unui adult”, arată organizația Salvați Copiii.

Măsuri legislative

Organizația recomandă „măsuri legislative și administrative urgente, coerente, structurate pentru interdicția totală și fără excepții a accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani și acces condiționat pentru copiii între 13 și 15 ani, doar cu acordul explicit al părinților”.

De asemenea, reprezentanții Salvații Copiii susțin că sunt necesare sancțiuni pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori fără verificare și introducerea obligatorie în curriculum a educației digitale și siguranței online.

Lipsa controlului parental

Sondajul mai arată că publicitatea la substanțe interzise minorilor (alcool, nicotină, medicamente) ajunge la majoritatea copiilor, în special la adolescenții mai mari. Achiziția acestora online, deși declarată de puțini copii, indică o vulnerabilitate reală și dificultăți de control al accesului.

Totodată, provocările periculoase (challenge-uri) sunt vizibile pentru 60% dintre copii, iar o parte dintre ei participă activ la astfel de trenduri riscante.

Reprezentanții organizației atrag atenția asupra lipsei controlului parental: 66% dintre copii nu au limite privind timpul petrecut online, iar aproape 80% au acces nelimitat la site-uri.

Sondajul a fost realizat la copii cu vârsta între 12 și 17 ani în perioada noiembrie – decembrie 2025.

Siguranța online a copiilor, prioritate

În acest context, Organizația Salvați Copiii România solicită autorităților responsabile să trateze siguranța copiilor online ca o prioritate de politică publică. Este necesară dezvoltarea și implementarea unor măsuri coerente de prevenție, educație digitală și intervenție, care să răspundă realităților actuale ale utilizării internetului de către minori. Protejarea copiilor în mediul online presupune un cadru instituțional clar, funcțional și predictibil.

De asemenea, organizația solicită platformelor sociale să își asume responsabilitatea pentru protecția copiilor în mediul digital, prin aplicarea efectivă a politicilor de siguranță, moderarea conținutului cu potențial nociv și funcționarea reală a mecanismelor de raportare.

„Când șase din zece copii ajung să creadă că hărțuirea online face parte din viața lor de zi cu zi, vorbim despre o copilărie în care riscul nu mai sperie, ci se banalizează. În spatele acestor cifre sunt copii care se simt singuri, expuși și neprotejați. Ei nu au nevoie să se descurce singuri într-un spațiu care le poate face rău, ci de adulți, instituții și platforme care să își asume, cu adevărat, responsabilitatea pentru siguranța lor”, a declarat Gabriela Alexandrescu, președintele executiv al organizației Salvați Copiii.