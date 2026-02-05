Prima pagină » Știri externe » Roblox, interzis într-o țară cu zeci de milioane de copii. Statul invocă protecția minorilor

Roblox, interzis într-o țară cu zeci de milioane de copii. Statul invocă protecția minorilor

Autoritățile din Egipt au decis blocarea accesului la jocul online Roblox, invocând necesitatea protejării copiilor de conținut inadecvat și de riscurile asociate utilizării excesive a platformei.
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
05 feb. 2026, 11:31, Știri externe

Măsura a fost anunțată miercuri de Consiliul Suprem Egiptean de Reglementare a Mass-Media și vine pe fondul unor îngrijorări tot mai mari privind siguranța minorilor în mediul digital.

Potrivit autorităților egiptene, interzicerea Roblox are ca scop principal protejarea copiilor împotriva conținutului considerat inadecvat sau violent. Decizia a fost luată la scurt timp după ce mai mulți membri ai Senatului au cerut un control mai strict asupra platformei, semnalând riscuri serioase pentru dezvoltarea psihologică a minorilor.

Senatoarea Walaa Hermes a avertizat că utilizarea excesivă a jocului Roblox poate favoriza apariția anxietății, a fenomenului de intimidare online și chiar a incitării la violență în rândul copiilor și adolescenților.

Egiptul interzice Roblox pe fondul preocupărilor legate de siguranța copiilor

Interdicția se înscrie într-un context mai larg de măsuri anunțate de autoritățile egiptene pentru protejarea copiilor în mediul digital. Luna trecută, președintele Abdel Fattah al-Sissi a solicitat elaborarea unei noi legislații care să limiteze riscurile asociate utilizării timpurii a smartphone-urilor de către copii, fără a stabili însă o limită clară de vârstă.

Egiptul se alătură astfel altor state precum Qatar, Irak și Turcia, care au decis anterior să blocheze accesul la Roblox din motive similare.

Reacția companiei

Un purtător de cuvânt al Roblox a declarat pentru AFP că societatea este dispusă să colaboreze cu autoritățile egiptene pentru a „rezolva problema și a restabili rapid accesul” la platformă. Roblox Corporation, companie cu sediul în Statele Unite, susține că a implementat în ultimele luni noi funcționalități pentru întărirea controlului parental.

Roblox este una dintre cele mai populare platforme de jocuri online la nivel global, fiind utilizată zilnic de aproape 150 de milioane de jucători. Conform datelor oficiale, copiii sub 13 ani reprezentau aproximativ 40% din utilizatori în 2024. Platforma a fost însă criticată în repetate rânduri pentru lipsa unor mecanisme eficiente de protecție împotriva prădătorilor sexuali, acuzații respinse de companie.

La finalul lunii noiembrie, Roblox a introdus un sistem obligatoriu de verificare a vârstei pentru accesul la serviciile de mesagerie, măsură menită să sporească siguranța copiilor.

