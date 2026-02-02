S-a redeschis principalul punct de trecere a frontierei dintre Gaza și Egipt

Punctul de trecere a fost în mare parte închis din mai 2024, când partea palestiniană a fost capturată de forțele israeliene. Redeschiderea, mult amânată, este o parte esențială a primei etape a planului de încetare a focului dintre Israel și Hamas, propus de președintele american Donald Trump, care a început în octombrie, potrivit BBC.

Doar câteva zeci de oameni vor putea traversa în ambele direcții în fiecare zi. Ajutorul umanitar și bunurile comerciale vor fi în continuare interzise.

Aproximativ 20.000 de palestinieni bolnavi și răniți așteaptă să părăsească Gaza pentru tratament.

Rapoartele israeliene arată că doar 50 de pacienți – însoțiți de două rude – vor avea voie să iasă în fiecare zi și că 50 dintre zecile de mii de oameni care au părăsit Gaza în timpul războiului vor avea voie să se întoarcă.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) va supraveghea transferul pacienților din teritoriul aflat sub controlul Hamas, transportându-i cu autobuzul prin teritoriul controlat de armata israeliană până la punctul de trecere, conform BBC News.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a avertizat că oricine traversează Linia Galbenă, care marchează teritoriul controlat de Israel în temeiul acordului de armistițiu, va fi „întâmpinat cu foc”.

Punctul de trecere a frontierei Rafah va fi administrat de supraveghetori din cadrul Uniunii Europene și de personal palestinian local, în timp ce Israelul va efectua verificări de securitate de la distanță.

Duminică, autoritățile israeliene au declarat că o deschidere de probă a punctului de trecere a fost efectuată și finalizată.

Redeschiderea frontierei în ambele sensuri, cererea Egiptului

Planul de pace pentru Gaza, format din 20 de puncte, al lui Trump prevede că redeschiderea punctului de trecere Rafah în ambele direcții va fi supusă aceluiași mecanism implementat în cadrul unui acord anterior de încetare a focului, încheiat în ianuarie anul trecut.

Înainte de a fi ocupat de Israel în 2024, punctul de trecere a fost principalul punct de ieșire pentru palestinienii cărora li s-a permis să plece în timpul conflictului și un punct de intrare cheie pentru ajutorul umanitar.

În decembrie, guvernul israelian a declarat că punctul de trecere Rafah se va deschide pentru a permite palestinienilor să părăsească Gaza. Însă Egiptul a declarat că punctul de trecere va fi deschis doar dacă mișcarea va fi permisă în ambele direcții, permițând întoarcerea a zeci de mii de palestinieni care au fugit din Gaza.

Deschiderea punctului de trecere a fost, de asemenea, amânată din cauza faptului că guvernul israelian a condiționat-o de găsirea corpului ultimului ostatic israelian mort din Gaza, de către Hamas.

Săptămâna trecută, armata israeliană a anunțat că a recuperat rămășițele neînsuflețite ale ofițerului de poliție sergent-major Ran Gvili dintr-un cimitir din nordul Gazei.

El a fost una dintre cele 251 de persoane răpite de Hamas și aliații săi în timpul atacului asupra Israelului din 7 octombrie 2023, soldat cu moartea a aproximativ 1.200 de oameni.

Campania militară a Israelului în Gaza, lansată ca răspuns la atac, a ucis peste 71.790 de palestinieni, potrivit ministerului sănătății din teritoriu, condus de Hamas.