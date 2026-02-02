Maia Sandu, pe lista pentru Premiul Nobel pentru Pace. Un parlamentar norvegian spune că Moldova „duce o luptă pentru întreaga Europă”

Potrivit lui Hermstad, eforturile Maiei Sandu depășesc granițele Republicii Moldova și contribuie direct la securitatea Europei, într-un context în care influența Rusiei continuă să fie o amenințare majoră pentru statele din fostul spațiu sovietic, scrie newsmaker.md.

Nominalizarea a fost făcută publică pe rețelele de socializare și preluată de presa din Republica Moldova.

„Încercările repetate ale Rusiei de a destabiliza fostele state sovietice se numără printre cele mai mari amenințări la adresa păcii și stabilității în Europa. Maia Sandu și Republica Moldova duc o luptă în numele nostru, al tuturor, iar Europa ar trebui să fie profund recunoscătoare pentru leadershipul ei”, a scris deputatul pe rețelele sociale.

Mai mult, Hermstad a legat eforturile Maiei Sandu de viziunea lui Alfred Nobel asupra păcii, văzută nu doar ca lipsa conflictului armat, ci ca protejarea valorilor democratice și a cooperării între state.

„Rezistența pașnică și de succes a Maiei Sandu în fața interferenței ruse, împreună cu eforturile sale de a apropia Republica Moldova de Uniunea Europeană și de alte democrații europene, reprezintă munca pentru pace a timpului nostru. Alfred Nobel a înțeles pacea ca fiind mai mult decât absența conflictului armat”, a mai afirmat Hermstad.

Cum funcționează selecția pentru Premiul Nobel pentru Pace

În fiecare an, Comitetul Nobel norvegian primește câteva sute de nominalizări pentru Premiul Nobel pentru Pace. În 2025, Institutul Nobel a înregistrat 338 de candidați, unul dintre cele mai ridicate niveluri din ultimii ani.

După analizarea tuturor propunerilor eligibile, este realizată o listă scurtă a candidaturilor considerate cele mai relevante. Acestea sunt evaluate ulterior de consilierii Comitetului Nobel, împreună cu experți norvegieni și internaționali.

De regulă, decizia finală este luată în ultima ședință a Comitetului, înainte de anunțul oficial de la începutul lunii octombrie. În cele mai multe cazuri se caută consensul, iar dacă acesta nu este posibil, se recurge la vot majoritar.

Reamintim că Premiul Nobel pentru Pace din 2025 a fost câștigat de Maria Corina Machado. În luna ianuarie, aceasta a anunțat că a transmis premiul președintelui Statelor Unite, Donald Trump.

Nominalizarea Maiei Sandu se adaugă astfel unei liste lungi de personalități internaționale considerate pentru una dintre cele mai prestigioase distincții din lume.