Rusia afirmă că planurile Moldovei de a se uni cu România ar distruge statalitatea sa

Președinta Maia Sandu a declarat săptămâna trecută că ar vota în favoarea unificării cu țara vecină, România, dacă ar avea loc un referendum, pentru a ajuta la protejarea democrației fragile a Moldovei împotriva presiunilor Rusiei.

România este membră a UE și a NATO.

Sandu a acuzat în repetate rânduri Rusia de amestec în Moldova, o fostă republică sovietică cu aproximativ 2,4 milioane de locuitori, cu o majoritate vorbitoare de limbă română și o minoritate vorbitoare de limbă rusă, scrie Reuters.

În replică, ministrul de Externe rus Serghei Lavrov a declarat că planurile președintelui Moldovei de a organiza un referendum privind reunificarea cu România ar fi distructive pentru statalitatea Moldovei.

Luni, Moldova a declarat că procedează la formalitățile necesare pentru a finaliza retragerea sa din Comunitatea Statelor Independente condusă de Rusia.