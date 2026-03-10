Roberta Metsola a anunțat la Strasbourg primii laureați ai Ordinului European de Merit. Maia Sandu și Volodimir Zelenski, printre ei

Primii laureați ai noului Ordin European de Merit au fost anunțați marți la Strasbourg, în cadrul unei ceremonii speciale de onoare. Distincția a fost prezentată de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și reprezintă o recunoaștere pentru persoanele care au avut o contribuție importantă la integrarea europeană și la promovarea valorilor Uniunii.

Președinta Republicii Moldova și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, sunt câteva dintre numele care completează această listă importantă pentru comunitatea europeană.

Roberta Metsola a declarat că noul ordin are rolul de a celebra oamenii care au susținut proiectul european și au contribuit la dezvoltarea acestuia.

„Deschidem această nouă sesiune cu o altă tradiție anuală. Pentru prima dată, Europa va onora europeni extraordinari cu Ordinul European al Meritului. Europa a fost întotdeauna construită de femei și bărbați remarcabili din întreaga societate, care au avut curajul să se ridice deasupra trecutului nostru turbulent. Depășind diviziunile, dărâmând barierele, răsturnând dictaturile și depășind crizele pentru a face o diferență pentru continentul nostru și a construi un viitor mai bun. Acest angajament de a construi Europa merită sărbătorit. De aceea, acest Parlament a instituit Ordinul European al Meritului – pentru a-i onora pe cei care nu au crezut doar în Europa, ci au contribuit la construirea ei, de la societatea civilă și mediul academic, la politicieni, la vizionari din arte, cultură și muzică, până la umanitari.”, a afirmat președinta Parlamentului European.

— Roberta Metsola (@EP_President) March 10, 2026

Lista laureaților a fost stabilită de un comitet de selecție format din Roberta Metsola, vicepreședinta Parlamentului European Sophie Wilmès, dar și alte personalități europene importante, precum Ewa Kopacz, Michel Barnier, José Manuel Barroso, Josep Borrell și Enrico Letta.

Propunerile de nume pentru recunoaștere au venit din partea șefilor de stat și de guvern, a președinților parlamentelor naționale și a liderilor instituțiilor europene.

Membri distinși ai Ordinului European de Merit

Printre cei care au primit statutul de membri distinși se află:

Angela Merkel, fost cancelar al Germaniei

Lech Wałęsa, fost lider al mișcării Solidaritatea și fost președinte al Poloniei

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei

Membri de onoare

La categoria membri de onoare au fost incluși mai mulți lideri politici și personalități europene:

Valdas Adamkus, fost președinte al Lituaniei

Jerzy Buzek, fost prim-ministru al Poloniei și fost președinte al Parlamentului European

Aníbal Cavaco Silva, fost președinte și prim-ministru al Portugaliei

Sauli Niinistö, fost președinte al Finlandei

Pietro Parolin, cardinal și secretar de stat al Sfântului Scaun

Mary Robinson, fostă președintă a Irlandei și fost Înalt Comisar ONU pentru Drepturile Omului

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova

Javier Solana, fost Înalt Reprezentant al UE pentru politică externă

Wolfgang Schüssel, fost cancelar al Austriei

Jean-Claude Trichet, fost președinte al European Central Bank

Membri ai Ordinului European de Merit

Alți laureați provin din domenii diverse, de la societate civilă la cultură și sport:

José Andrés, fondatorul organizației World Central Kitchen

Giannis Antetokounmpo, jucător de baschet

Marc Gjidara, avocat și cercetător

Sandra Lejniece, medic și cercetător

Oleksandra Matviichuk, avocat specializat în drepturile omului

Viviane Reding, fostă vicepreședintă a Comisiei Europene

membrii formației U2: Bono, The Edge, Adam Clayton și Larry Mullen Jr

Ordinul European de Merit a fost creat anul trecut, cu ocazia aniversării a 75 de ani de la Schuman Declaration. Distincția reprezintă prima recunoaștere civilă de acest tip oferită de o instituție a Uniunii Europene pentru persoanele care au contribuit semnificativ la integrarea europeană sau la promovarea valorilor democratice.

Regulamentul stabilește că, în fiecare an, pot primi această distincție cel mult 20 de persoane.

După anunțul oficial, laureații vor participa la o ceremonie de premiere care va avea loc în timpul sesiunii plenare a Parlamentului European programată în perioada 18-21 mai, la Strasbourg.