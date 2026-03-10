Prima pagină » Știri externe » Roberta Metsola a anunțat la Strasbourg primii laureați ai Ordinului European de Merit. Maia Sandu și Volodimir Zelenski, printre ei

Roberta Metsola a anunțat la Strasbourg primii laureați ai Ordinului European de Merit. Maia Sandu și Volodimir Zelenski, printre ei

Marți, în cadrul unei ceremonii speciale din cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European de la Strasbourg, președinta instituției, Roberta Metsola, a anunțat numele primilor laureați ai Ordinului European de Merit. Maia Sandu și Volodimir Zelenski sunt câteva dintre personalitățile care apar pe această listă.
Roberta Metsola a anunțat la Strasbourg primii laureați ai Ordinului European de Merit. Maia Sandu și Volodimir Zelenski, printre ei
Nițu Maria
10 mart. 2026, 14:39, Știri externe

Primii laureați ai noului Ordin European de Merit au fost anunțați marți la Strasbourg, în cadrul unei ceremonii speciale de onoare. Distincția a fost prezentată de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și reprezintă o recunoaștere pentru persoanele care au avut o contribuție importantă la integrarea europeană și la promovarea valorilor Uniunii.

Președinta Republicii Moldova și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, sunt câteva dintre numele care completează această listă importantă pentru comunitatea europeană.

Roberta Metsola a declarat că noul ordin are rolul de a celebra oamenii care au susținut proiectul european și au contribuit la dezvoltarea acestuia.

„Deschidem această nouă sesiune cu o altă tradiție anuală. Pentru prima dată, Europa va onora europeni extraordinari cu Ordinul European al Meritului. Europa a fost întotdeauna construită de femei și bărbați remarcabili din întreaga societate, care au avut curajul să se ridice deasupra trecutului nostru turbulent. Depășind diviziunile, dărâmând barierele, răsturnând dictaturile și depășind crizele pentru a face o diferență pentru continentul nostru și a construi un viitor mai bun. Acest angajament de a construi Europa merită sărbătorit. De aceea, acest Parlament a instituit Ordinul European al Meritului – pentru a-i onora pe cei care nu au crezut doar în Europa, ci au contribuit la construirea ei, de la societatea civilă și mediul academic, la politicieni, la vizionari din arte, cultură și muzică, până la umanitari.”, a afirmat președinta Parlamentului European.

Lista laureaților a fost stabilită de un comitet de selecție format din Roberta Metsola, vicepreședinta Parlamentului European Sophie Wilmès, dar și alte personalități europene importante, precum Ewa Kopacz, Michel Barnier, José Manuel Barroso, Josep Borrell și Enrico Letta.

Propunerile de nume pentru recunoaștere au venit din partea șefilor de stat și de guvern, a președinților parlamentelor naționale și a liderilor instituțiilor europene.

Membri distinși ai Ordinului European de Merit

Printre cei care au primit statutul de membri distinși se află:

  • Angela Merkel, fost cancelar al Germaniei

  • Lech Wałęsa, fost lider al mișcării Solidaritatea și fost președinte al Poloniei

  • Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei

Membri de onoare

La categoria membri de onoare au fost incluși mai mulți lideri politici și personalități europene:

  • Valdas Adamkus, fost președinte al Lituaniei

  • Jerzy Buzek, fost prim-ministru al Poloniei și fost președinte al Parlamentului European

  • Aníbal Cavaco Silva, fost președinte și prim-ministru al Portugaliei

  • Sauli Niinistö, fost președinte al Finlandei

  • Pietro Parolin, cardinal și secretar de stat al Sfântului Scaun

  • Mary Robinson, fostă președintă a Irlandei și fost Înalt Comisar ONU pentru Drepturile Omului

  • Maia Sandu, președinta Republicii Moldova

  • Javier Solana, fost Înalt Reprezentant al UE pentru politică externă

  • Wolfgang Schüssel, fost cancelar al Austriei

  • Jean-Claude Trichet, fost președinte al European Central Bank

Membri ai Ordinului European de Merit

Alți laureați provin din domenii diverse, de la societate civilă la cultură și sport:

  • José Andrés, fondatorul organizației World Central Kitchen

  • Giannis Antetokounmpo, jucător de baschet

  • Marc Gjidara, avocat și cercetător

  • Sandra Lejniece, medic și cercetător

  • Oleksandra Matviichuk, avocat specializat în drepturile omului

  • Viviane Reding, fostă vicepreședintă a Comisiei Europene

  • membrii formației U2: Bono, The Edge, Adam Clayton și Larry Mullen Jr

Ordinul European de Merit a fost creat anul trecut, cu ocazia aniversării a 75 de ani de la Schuman Declaration. Distincția reprezintă prima recunoaștere civilă de acest tip oferită de o instituție a Uniunii Europene pentru persoanele care au contribuit semnificativ la integrarea europeană sau la promovarea valorilor democratice.

Regulamentul stabilește că, în fiecare an, pot primi această distincție cel mult 20 de persoane.

După anunțul oficial, laureații vor participa la o ceremonie de premiere care va avea loc în timpul sesiunii plenare a Parlamentului European programată în perioada 18-21 mai, la Strasbourg.

Recomandarea video

BREAKING Statele Unite sunt interesate de trimiterea de avioane la baza de la Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
G4Media
Președintele Volodimir Zelenski vine joi în România. Liderul ar urma să se întâlnească cu președintele Nicușor Dan
Gandul
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
Libertatea
Pensia poate crește cu sute de lei pentru această categorie de români! Documentele pe care trebuie să le depui la Casa de Pensii
CSID
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Promotor