Angela Merkel respinge zvonurile privind o candidatură a sa la președinția Germaniei

Biroul fostului cancelar german Angela Merkel a respins, joi, zvonurile potrivit cărora aceasta ar candida la președinția Germaniei, scrutin care va avea loc în 2027. Partidele politice analizează cine ar putea să-l înlocuiască pe actualul președinte al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier.

„Este absurd”, a declarat un purtător de cuvânt al fostului birou al cancelarului, în răspunsul la o întrebare adresată de ziarul Tagesspiegel, notează Deutsche Welle.

Potrivit DPA, purtătorul de cuvânt a respins informațiile publicate de tabloidul german Bild, potrivit cărora Partidul Verde din opoziție ar putea să o propună pe Merkel, din Uniunea Creștin-Democrată (CDU), drept candidată la alegerile prezidențiale din 2027.

Partidul Verde a negat orice plan de a o propune pe Merkel. Co-liderul parlamentar Britta Hasselmann a declarat pentru Rheinische Post: „Nu este nimic adevărat”. „În ceea ce privește alegerea președintelui federal, nimic nu a fost discutat sau decis în cadrul partidului nostru până în acest moment”, a mai spus ea.

Până în prezent, niciun fost cancelar nu a preluat funcția de președinte al Germaniei după ce a părăsit guvernul.

Angela Merkel s-a ținut în mare parte departe de politică de când s-a retras în 2021, dedicându-se în principal vieții private, aparițiilor publice selective și câtorva proiecte majore.

Rolul președintelui german este în mare parte ceremonial, însă această funcție conferă autoritate morală și reprezintă țara pe plan internațional.

Mandatul actualului președinte al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, se va încheia în martie 2027. Conform Constituției Germaniei, el nu poate candida din nou.