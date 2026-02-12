India aprobă achiziția a încă 114 avioane Rafale. Un contract istoric pentru aviația militară

Decizia a fost descrisă de oficiali ca un „jalon foarte important” către un contract istoric, salutată de președinția franceză. Anunțul survine cu doar câteva zile înaintea vizitei președintelui Emmanuel Macron în India, programată între 17 și 19 februarie, cu ocazia unui summit pe tema inteligenței artificiale.

Conform surselor oficiale, achiziția va include fabricarea a cel puțin 90 dintre cele 114 avioane direct în India, în cadrul inițiativei „Make în India” promovată de premierul Narendra Modi. Acest acord reprezintă cel mai mare contract de export pentru avionul Rafale și, în cazul confirmării, echivalează cu întregul parc actual de Rafale al aviației militare franceze.

Impact bugetar și strategic

Achiziția face parte dintr-un plan mai amplu de înzestrare militară, cu o valoare totală estimată la 39 de miliarde de dolari, și vine după ce India a anunțat o creștere cu 15% a cheltuielilor militare, ce vor ajunge la circa 85 de miliarde de dolari. Guvernul indian a cerut un amplu transfer de tehnologie și producție locală pentru a stimula industria națională de apărare.

Decizia privind achiziția avioanelor Rafale consolidează relațiile militare și diplomatice dintre India și Franța, fiind considerată un pas strategic pentru securitatea națională și pentru cooperarea bilaterală în domeniul tehnologic și militar.

Acordul va permite, de asemenea, modernizarea și extinderea capacităților aviației indiene.