Cadavrele a doi bebeluși au fost descoperite într-un congelator. Mama a fost arestată

Cadavrele a doi bebeluși au fost descoperite într-un congelator dintr-o casă din Franța. Principala suspectă este mama celor doi care a dispărut de acasă. Ulterior, ea a fost descoperită și arestată de polițiști.
12 feb. 2026, 16:14, Știri externe

Cadavrele a doi bebeluși au fost descoperite într-un congelator din regiunea Haute-Saône, potrivit Le Figaro. Marți, un bărbat a contactat poliția după ce a descoperit cadavrul unui nou-născut într-un congelator la domiciliul său din Aillevillers-et-Lyaumont. Polițiștii care au ajuns la fața locului au descoperit și al doilea cadavru.

O femeie de 50 de ani, suspectată de dublu infanticid în Burgundia, a fost arestată miercuri în Boulogne-Billancourt, a aflat AFP de la surse apropiate anchetei.

Conform constatărilor inițiale ale anchetei, suspiciunea a căzut asupra mamei, care a părăsit locuința fără a anunța pe nimeni. Ea a fost arestată miercuri în regiunea pariziană. Conform unei alte surse, unul dintre fiii ei locuiește acolo.

Se pare că ea este deja mama a nouă copii, proveniți din două relații.

