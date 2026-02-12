 „Țarul Frontierelor” al lui Donald Trump anunță încheierea operațiunilor din Minnesota: „Nu vrem să mai vedem vărsare de sânge”  

Campania care a durat luni bune, prin care au fost aplicate legile privind imigrația, care a zdruncinat Minnesota, a dus la moartea a doi cetățeni americani și a stârnit indignare generală, se apropie de sfârșit, a anunțat astăzi șeful poliției de frontieră de la Casa Albă, Tom Homan .

„Am propus și președintele Trump a fost de acord ca această operațiune de creștere a numărului de detașați să se încheie”, a spus Homan.

În momentul de vârf, aproximativ 3.000 de ofițeri de imigrări au fost trimiși în zonă, inițial sub controlul comandantului general al Patrulei de Frontieră, Gregory Bovino. Homan a preluat operațiunea pe 26 ianuarie, după ce administrația Trump s-a confruntat cu reacții politice negative la împușcăturile mortale ale lui Renee Good și Alex Pretti , protestatari anti-ICE care erau cetățeni americani.

Homan a anunțat pe 4 februarie că va retrage „imediat” 700 de membri ai forțelor de ordine federale din zonă, o decizie pe care a spus-o că a fost posibilă datorită cooperării sporite a șerifilor locali care dețin în închisorile lor suspecți de imigrare fără acte.

Trump a oscilat în mesaje promițând la Fox News că Homan va „ detensiona puțin situația ”, dar a spus că și primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, „ se joacă cu focul ” după ce acesta a declarat că orașul nu va aplica în mod direct legile federale privind imigrația.

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz – o țintă politică frecventă a președintelui Trump – a declarat marți că speră ca administrația să anunțe o încetare a operațiunii până la sfârșitul săptămânii.

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a declarat că ofițerii săi au arestat mii de „imigranți ilegali infractori” în timpul Operațiunii „Metro Surge”.

După ce a fost trimis la Minneapolis în urma uciderii unui cetățean american de către un agent federal, țarul frontierelor al președintelui Donald Trump, Tom Homan, a declarat că el și echipa sa și-au îmbunătățit coordonarea cu oficialii statali și locali.

„Sunt foarte încântat să raportez că această operațiune de intervenție rapidă și colaborarea noastră cu oficialii statali și locali pentru a îmbunătăți coordonarea și a atinge obiective comune, precum și eforturile noastre de a aborda problemele care reprezintă o preocupare aici, pe teren, au dat rezultatele de succes pentru care am venit, am venit aici”, a declarat Homan.

De la întâlnirea cu guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, și procurorul general Keith Ellison, Homan a declarat că cei doi împărtășesc obiectivul comun de a „asigura și menține siguranța publică”, în ciuda diferențelor de opinie.

„Datorită eforturilor noastre de aici, Minnesota este un stat sanctuar pentru infractori”, a spus Homan. „Suntem mândri de amenințările la adresa siguranței publice pe care le-am eliminat din scopurile criminale ale acestui stat. După cum am spus în prima mea conferință de presă de acum câteva săptămâni, președintele Trump nu m-a trimis aici pentru că operațiunea era condusă și desfășurată perfect. Am venit aici pentru a identifica problemele și a implementa soluții pentru a îmbunătăți executarea misiunii noastre.”

„Nimeni nu dorește să vadă mai multă vărsare de sânge”

Vorbind despre eforturile sale de a detensiona scandalul dintre forțele de ordine federale și cei care protestează împotriva acțiunilor de aplicare a legii împotriva imigrației în Minneapolis, șeful frontierei, Tom Homan, a subliniat că există în continuare „toleranță zero” pentru împiedicarea acestor operațiuni, dar că nu dorește să vadă „mai multă vărsare de sânge”.

El a spus acest lucru în timpul unei conferințe de presă în care a anunțat și că activitatea de luni de zile privind aplicarea legilor privind imigrația, care a zdruncinat zona Minneapolis, se apropie de sfârșit.

„Folosirea forței, rezistenței, opoziția, împiedicarea, intimidarea sau interferența cu un ofițer federal de aplicare a legii reprezintă o infracțiune”, a subliniat Homan. „Nu va fi tolerat asta, va fi toleranță zero, dacă depășiți această linie și puneți mâna pe un ofițer ICE.”

„O astfel de activitate”, a spus Homan, a avut „consecințe tragice”.

„Acesta nu este modul în care să vă exprimați dezacordul sau să încercați să reformați legile federale. Mergeți să discutați cu membrii Congresului dacă doriți ca legile din această țară să fie schimbate”, a spus Homan.

„Gata e destul cu acest comportament greșit, nechibzuit și rușinos”, a adăugat el. „Nu vrem să mai vedem vărsare de sânge. Nu vreau să mai văd vărsare de sânge.”

Homan a declarat că peste 200 de persoane au fost deja arestate sub suspiciunea de încălcare a articolului 111 din Codul Statului Carolina de Sud , o lege federală care incriminează „atacarea cu forța, rezistența, opoziția, împiedicarea, intimidarea sau interferența” cu funcționarii sau angajații federali desemnați în timp ce aceștia îndeplinesc atribuții oficiale.

În jur de 150 de ofițeri ICE vor rămâne în Minnesota

„Un număr mic de personal va rămâne pentru o perioadă de timp pentru a închide operațiunile și a transfera comanda și controlul deplin înapoi la biroul local, precum și pentru a se asigura că activitatea agitatorilor continuă să scadă și că forțele de ordine statale și locale continuă să răspundă pentru a asigura siguranța ofițerilor și a comunității”, a declarat Homan.

De obicei, în Minnesota sunt aproximativ 150 de agenți de imigrare, a declarat anterior Homan. Nu este clar câți agenți vor rămâne în stat după încheierea operațiunii de