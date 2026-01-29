„Țarul frontierelor” al lui Trump sugerează o posibilă retragere a agenților din Minnesota, dar cu condiții

Homan s-a adresat reporterilor pentru prima dată de când președintele l-a trimis la Minneapolis, după ce un ofițer federal de imigrări a împușcat mortal un protestatar sâmbătă, potrivit AP.

Tom Homan a subliniat necesitatea ca închisorile locale să alerteze Imigrația și Vama cu privire la persoanele aflate în custodia lor pe care ICE le poate scoate din țară și că transferul imigranților către ICE cât timp se află încă în închisoare este mai sigur pentru ofițeri și înseamnă că aceștia nu sunt pe străzi. Homan a spus că acest lucru ar însemna că mai puțini ofițeri ar trebui să fie efectiv pe străzi în căutare de imigranți aflați ilegal în țară.

„Dați-ne acces la imigranți ilegali, amenințări la siguranța publică în siguranța și securitatea unei închisori”, a spus Homan.

Homan a recunoscut că operațiunile de aplicare a legilor privind imigrația în Minnesota nu au fost perfecte, dar a fost, de asemenea, ferm convins că administrația nu își renunță la misiunea sa.