„Țarul Frontierelor” anunță retragerea a aproximativ 700 de agenți de imigrație din Minnesota

Anunțul a fost făcut de „Țarul Frontierelor”, Tom Homan care a declarat într-o conferință de presă că aproximativ 700 dintre cei circa 3.000 de ofițeri federali desfășurați în Minnesota se vor retrage.

„Având în vedere această creștere fără precedent a colaborării și ca urmare a nevoii de mai puțini ofițeri de siguranță publică pentru a desfășura această activitate și a unui mediu mai sigur, anunț că, începând de astăzi, vom retrage 700 de persoane”, a susținut Homan, citat de Associated Press.

Homan a precizat că reducerea efectivelor a fost condiționată de cooperarea cu autoritățile locale, subliniind că transferul imigranților arestați direct din centrele de detenție către ICE este un proces mai sigur decât căutarea acestora pe teren.

Întrebat despre eficiența operațiunilor ICE din Minnesota, Homan a spus: „Cred că a fost foarte eficient în ceea ce privește siguranța publică. A fost o operațiune perfectă? Nu. Nu. Am creat un lanț de comandă unificat pentru a ne asigura că toată lumea este pe aceeași lungime de undă. Și că respectăm regulile. Nu cred că cineva, în mod intenționat, nu a făcut ceva ce ar fi trebuit să facă”.

Anunțul vine după ce acțiunile anti-imigrație desfășurate de ICE în Minneapolis și St. Paul au creat tensiuni majore în societate și au dus la proteste masive care au fost amplificate după ce agenții ICE au ucis pe Renee Good, pe 7 ianuarie și Alex Pretti, pe 24 ianuarie, ambii cetățeni americani.