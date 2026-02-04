Prima pagină » Știrile zilei » „Țarul Frontierelor” anunță retragerea a aproximativ 700 de agenți de imigrație din Minnesota

„Țarul Frontierelor” anunță retragerea a aproximativ 700 de agenți de imigrație din Minnesota

Administrația de la Washington a anunțat retragerea imediată a 700 de agenți federali de imigrație din Minnesota după ce autoritățile statale și locale au acceptat să coopereze cu Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE).
„Țarul Frontierelor” anunță retragerea a aproximativ 700 de agenți de imigrație din Minnesota
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
04 feb. 2026, 17:36, Știri externe

Anunțul a fost făcut de „Țarul Frontierelor”, Tom Homan care a declarat într-o conferință de presă că  aproximativ 700 dintre cei circa 3.000 de ofițeri federali desfășurați în Minnesota se vor retrage. 

„Având în vedere această creștere fără precedent a colaborării și ca urmare a nevoii de mai puțini ofițeri de siguranță publică pentru a desfășura această activitate și a unui mediu mai sigur, anunț că, începând de astăzi, vom retrage 700 de persoane”, a susținut Homan, citat de Associated Press

Homan a precizat că reducerea efectivelor a fost condiționată de cooperarea cu autoritățile locale, subliniind că transferul imigranților arestați direct din centrele de detenție către ICE este un proces mai sigur decât căutarea acestora pe teren. 

Întrebat despre eficiența operațiunilor ICE din Minnesota, Homan a spus: „Cred că a fost foarte eficient în ceea ce privește siguranța publică. A fost o operațiune perfectă? Nu. Nu. Am creat un lanț de comandă unificat pentru a ne asigura că toată lumea este pe aceeași lungime de undă. Și că respectăm regulile. Nu cred că cineva, în mod intenționat, nu a făcut ceva ce ar fi trebuit să facă”. 

Anunțul vine după ce acțiunile anti-imigrație desfășurate de ICE în Minneapolis și St. Paul au creat tensiuni majore în societate și au dus la proteste masive care au fost amplificate după ce agenții ICE au ucis pe Renee Good, pe 7 ianuarie  și Alex Pretti, pe 24 ianuarie, ambii cetățeni americani. 

 

Recomandarea video

Proiect controversat pentru modificarea Legii Academiei: tun imobiliar și un nou mandat pentru președintele Ion Aurel Pop, deși nu mai are dreptul
G4Media
Peste o lună aflăm ce origine aveau domnitorul Mircea cel Bătrân şi mama lui Mihai Viteazul. Osemintele au fost deshumate din mormintele de la Cozia
Gandul
Amantlâcul anului 💣 Chirurgul (căsătorit) a 'operat-o' pe frumușica de la Neatza!
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
Libertatea
Greșeala banală care îți umflă factura la căldură. Cum poți economisi până la 15% în timpul iernii?
CSID
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Promotor