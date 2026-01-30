Prima pagină » Știrile zilei » New York: Proiect de lege pentru interzicerea cooperării poliției locale cu agenții ICE

New York: Proiect de lege pentru interzicerea cooperării poliției locale cu agenții ICE

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a prezentat vineri un proiect de lege care vizează interzicerea implicării autorităților locale în activitățile coordonate de Serviciul de Imigrări și Vamă (ICE).
Radu Mocanu
30 ian. 2026, 22:48, Știri externe

Proiectul de lege ar pune capăt acordurilor care permit ICE să delege anumite atribuții polițiștilor statali și locali, sub supravegherea agenției federale. 

De asemenea, actul legislativ ar  ar interzice poliției de stat și celei locale să acționeze ca agenți federali sau să utilizeze resurse și personal finanțate din fonduri statale pentru aplicarea legislației federale privind imigrația. 

În plus, persoanele afectate ar avea dreptul să dea în judecată ofițeri federali pentru încălcări ale drepturilor constituționale, iar agenții de imigrație ar fi obligați să obțină mandate pentru a intra în locații precum locuințe sau școli. 

Inițiativa a fost criticată de Departamentul pentru Securitate Internă care a lansat și un avertisment. „Când politicienii împiedică forțele de ordine locale să colaboreze cu noi, atunci trebuie să avem o prezență mai vizibilă”, a transmis Tricia McLaughlin, purtător de cuvânt al DHS.  

Propunerea legislativă a venit pe fondul tensiunilor generate la nivel național de acțiunile excesive al Serviciului de Imigrări. În decursul lunii ianuarie, ofițerii ICE au ucis doi cetățeni americani, în cadrul operațiunilor din Minnesota. 

