Trupa britanică Radiohead cere agenției de imigrație ICE din SUA să retragă o piesă folosită într-un clip promoțional

„Cerem amatorilor care controlează contul de social media al ICE să îl dea jos. Nu e amuzant, piesa asta înseamnă mult pentru noi și pentru alți oameni, și nu aveți dreptul să o apropriați fără luptă”, se arată în declarația trupei, care își încheie mesajul cu o formulare extrem de dură și explicită la adresa agenției.

Reacția vine după ce agenția a folosit o versiune corală a melodiei – inclusă pe albumul din 1997 OK Computer – într-un clip distribuit pe platforma X.

Videoclipul asocia imigrația ilegală cu infracțiuni violente, fiind însoțit de un mesaj potrivit căruia „cetățeni americani au fost violați și uciși de persoane care nu au dreptul să se afle în țară”.

Nu este prima confruntare indirectă dintre administrația președintelui Donald Trump și membri ai trupei.

Chitaristul Jonny Greenwood, împreună cu regizorul Paul Thomas Anderson, au solicitat anterior eliminarea unei compoziții din filmul Phantom Thread folosită într-un documentar dedicat Melaniei Trump, invocând lipsa unei informări corespunzătoare privind licențierea.

Reacția Radiohead se alătură pozițiilor publice exprimate anterior de alți artiști pop.

În noiembrie, Olivia Rodrigo a criticat utilizarea piesei sale „All American Bitch” într-un videoclip al autorităților, cerând ca muzica ei să nu fie asociată cu „propagandă rasistă și plină de ură”.

La rândul său, Sabrina Carpenter a condamnat folosirea melodiei „Juno” într-un material care prezenta arestări de imigranți, calificând clipul drept „malefic și dezgustător”.