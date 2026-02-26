SUA și Ucraina discută despre reconstrucția postbelică la negocierile de la Geneva

Negociatorii ucraineni urmau să se întâlnească joi la Geneva cu reprezentanții americani pentru a analiza reconstrucția postbelică a țării, inclusiv un „pachet de prosperitate” care să includă finanțarea reconstrucției economiei Ucrainei, scrie Reuters.

Discuțiile cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, sunt programate pentru aproximativ ora prânzului, potrivit unui oficial ucrainean.

În aceeași zi, Witkoff și Kushner urmau să participe la a treia rundă de discuții cu ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, mediate de Oman, pe tema programului nuclear al Iranului.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a discutat miercuri cu președintele Donald Trump și au convenit că următoarea sesiune de discuții trilaterale cu Rusia din martie ar trebui să conducă la o întâlnire a liderilor unde să se abordeze problemele rămase.

„Aceasta este singura modalitate de a rezolva toate problemele complexe și sensibile și de a pune capăt războiului”, a declarat Zelenski după convorbire, la care au participat și Witkoff și Kushner.

Continuarea reconstrucției Ucrainei după distrugerile provocate de atacurile aeriene rusești și luptele de pe linia frontului a devenit principala țintă în discuțiile privind încheierea războiului.

Kievul speră să atragă aproximativ 800 de miliarde de dolari din fonduri publice și private în următorii 10 ani pentru reconstrucția țării.

Cea mai recentă evaluare a Băncii Mondiale, publicată luni, estimează costurile reconstrucției economiei Ucrainei la aproximativ 588 de miliarde de dolari, pe baza datelor din perioada 24 februarie 2022 – 31 decembrie 2025.

Statele Unite au presat Ucraina să găsească o soluție pentru a încheia războiul cu Rusia. Cu toate acestea, Moscova și Kievul păstrează poziții foarte diferite.