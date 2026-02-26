Negocieri nucleare cruciale la Geneva: SUA și Iran în fața unei posibile escaladări militare

Statele Unite și Iranul reiau joi la Geneva discuțiile în vederea rezolvării conflictului nuclear de lungă durată și pentru a evita un atac american asupra Teheranului, pe fondul mobilizării militare.

Cele două țări au reluat negocierile în această lună, în speranța de a reuși să depășească problemele cu programul nuclear iranian, pe care Washingtonul, alte state occidentale și Israelul îl consideră orientat spre producerea armelor nucleare. Iranul respinge aceste acuzații.

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, vor participa la negocierile indirecte cu ministrul de externe al Iranului, Abbas Araqchi, potrivit Reuters.

Discuțiile urmează după ce au avut loc alte runde săptămâna trecută și vor fi mediate de ministrul de externe al Omanului, Badr Albusaidi.

Președintele Trump a menționat în discursul său privind starea națiunii că preferă rezolvarea prin diplomație, dar că nu va permite Iranului să dețină arme nucleare.

„Iranul nu poate avea arme nucleare. Acesta ar fi obiectivul militar final, dacă aceasta este calea pe care (Trump) a ales-o”, a declarat vicepreședintele american, JD Vance, pentru Fox News.

Statele Unite au adunat o forță militară masivă în Orientul Mijlociu, probabil cea mai mare desfășurare militară din regiune de la invazia Irakului în 2003.

În iunie anul trecut, Statele Unite ale Americii au atacat instalații nucleare iraniene alături de Israel. Atunci, Iranul a amenințat că va riposta în cazul unui atac suplimentar.

Donald Trump a avertizat pe 19 februarie că Iranul trebuie să încheie un acord în 10-15 zile, iar în caz contrar vor urma „lucruri foarte rele”.

Deși negocierile au ca principal subiect de discuție programul nuclear, secretarul de stat american Marco Rubio a spus că refuzul Iranului de a discuta despre rachetele balistice reprezintă „o problemă majoră”, acestea fiind concepute „exclusiv pentru a lovi America”.

„Dacă nu se poate înregistra niciun progres în ceea ce privește programul nuclear, va fi dificil să se înregistreze progrese și în ceea ce privește rachetele balistice”, a spus Rubio.

În același timp, Abbas Araqchi a declarat că Iranul urmărește un acord „echitabil și rapid”, dar nu va renunța la dreptul de a dezvolta tehnologie nucleară pașnică: „Un acord este la îndemână, dar numai dacă diplomația are prioritate”.