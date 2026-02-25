Iranul compară echipa lui Donald Trump cu naziștii, după discursul despre securitatea nucleară

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor crescânde legate de programul nuclear iranian și de consolidarea prezenței militare americane în regiune, scrie SkyNews.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baqaei, a publicat un mesaj pe platforma X în care a susținut că administrația SUA aplică principiul propagandistic atribuit lui Joseph Goebbels, potrivit căruia o minciună repetată suficient de des ajunge să fie percepută drept adevăr.

Oficialul iranian a acuzat direct Statele Unite și „actorii care profită de război”, inclusiv Israelul, de orchestrarea unei campanii sistematice de dezinformare împotriva Iranului.

Baqaei a afirmat că acuzațiile referitoare la programul nuclear iranian, rachetele balistice și numărul victimelor înregistrate în timpul protestelor din ianuarie reprezintă „simple repetiții ale unor neadevăruri flagrante”.

Drepturile omului rămân în dispută

Declarațiile Iranului apar în contextul în care mai multe organizații internaționale pentru drepturile omului au avertizat că autoritățile de la Teheran au reprimat violent protestele declanșate de nemulțumiri sociale și economice. Potrivit acestora, mii de persoane ar fi fost ucise sau arestate în urma demonstrațiilor.

În discursul său, Donald Trump a declarat că Statele Unite își consolidează capacitățile militare în proximitatea Iranului pentru a preveni obținerea unei arme nucleare de către Teheran.

„Vor să ajungem la o înțelegere, dar nu am auzit acele cuvinte-cheie: nu vom avea niciodată o armă nucleară”, a spus liderul de la Casa Albă.

Teheranul neagă intențiile nucleare

La rândul său, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a respins ferm acuzațiile, declarând că Iranul „nu va dezvolta sub nicio formă o armă nucleară”.

Oficialul a reiterat poziția constantă a Teheranului, potrivit căreia programul nuclear iranian are exclusiv scopuri pașnice.