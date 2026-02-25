CIA oferă instrucțiuni potențialilor informatori din Iran. Postarea în limba persană a acumulat milioane de vizualizări în doar câteva ore

Postarea este cea mai recentă dintr-o serie de propuneri de recrutare în farsi, coreeană, rusă și mandarină care ofereau modalități sigure de a contacta CIA. Mesajul în limba farsi postat marți pe X, Instagram și YouTube vine însă într-un moment deosebit de dificil în relațiile dintre SUA și Iran și în contextul în care teocrația iraniană se confruntă cu noi proteste interne, potrivit AP.

سلام. سازمان اطلاعات مرکزی (CIA) صدای شما را می‌شنود و می‌خواهد به شما کمک کند. در ادامه، راهنمایی لازم در مورد چگونگی برقراری تماس مجازی امن با ما ارائه شده است. pic.twitter.com/Dfq4zomz1n — CIA (@CIA) February 24, 2026

SUA și-a adunat cea mai mare forță militară în Orientul Mijlociu din ultimele decenii, pe măsură ce tensiunile cu Iranul au crescut. Trump a amenințat cu acțiuni militare în ianuarie, ca răspuns la reprimarea acerbă a protestelor naționale de către guvern, înainte de a-și concentra atenția asupra programului nuclear contestat al Iranului și de a-l avertiza să încheie o înțelegere. O altă rundă de discuții nucleare este planificată pentru sfârșitul acestei săptămâni.

Ca semn al unor noi tulburări în Iran, studenții au organizat luni proteste antiguvernamentale la universitățile din Teheran.

„Bună ziua. Agenția Centrală de Informații vă aude și dorește să vă ajute”, a scris agenția în mesaj, conform unei traduceri în limba engleză. „Iată câteva sfaturi despre cum să efectuați un apel virtual securizat cu noi.”

CIA spune că postările au impact

Postarea în limba persană a acumulat milioane de vizualizări în doar câteva ore.

Agenția nu va dezvălui detalii despre noile informații sau surse rezultate din videoclipurile de recrutare anterioare, dar directorul John Ratcliffe a declarat că postările au un impact.

„Anul trecut, campania video în mandarină a CIA a ajuns la mulți cetățeni chinezi și știm că sunt mult mai mulți care caută o modalitate de a-și îmbunătăți viața și de a-și schimba țara în bine”, a declarat Ratcliffe la începutul acestei luni, când a fost postat un nou videoclip în mandarină.

Sfaturile CIA includ utilizarea unei rețele private virtuale, sau VPN, pentru a ocoli restricțiile și supravegherea internetului și utilizarea unui dispozitiv de unică folosință care nu poate fi ușor urmărit până la utilizator. CIA a îndemnat, de asemenea, potențialii informatori să utilizeze browsere web private și să își șteargă istoricul de internet pentru a-și acoperi urmele.