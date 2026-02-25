Spital din Italia, controlat de mafie. Patru persoane au fost arestate, zeci sunt anchetate

Cele patru persoane au fost arestate miercuri la Napoli, potrivit ANSA. Reprezentanții Administrației de Finanțe și carabinierii au organizat o operațiune în cadrul unei anchete privind controlul pe care clanul Contini, din cadrul mafiei Camorra, l-ar fi avut asupra mai multor activități ale spitalului San Giovanni Bosco, au declarat surse.

Clanul mafiot ar fi controlat activități precum serviciile de alimentație și automatele spitalului prin amenințări și complicitatea unor administratori.

De asemenea, se pare că mafioții au folosit spitalul pentru escrocherii care implicau accidente rutiere false pentru a frauda companiile de asigurări. În plus, ar fi fost obținute certificate medicale false pentru a obține eliberarea mafioților din închisoare, printre altele.

În total, 76 de persoane sunt investigate în legătură cu acest caz, inclusiv șase foști sau actuali funcționari publici. Pe lista suspecților se mai află un fost polițist, un funcționar public al agenției de pensii și asigurări sociale și trei medici.