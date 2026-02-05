Iranul pedepsește medicii care au îngrijit protestatari răniți

Scopul dublu al acestei represiuni este identificarea participanților la proteste și împiedicarea personalului sanitar să dezvăluie informații despre violențele la care au asistat. Potrivit Human Rights Activists News Agency (HRANA), o organizație care monitorizează drepturile omului în afara Iranului, peste 6.000 de persoane au fost ucise în timpul reprimării protestelor, o cifră care ar putea fi, în realitate, mult mai mare, mai scrie Il Post.

Conform ziarului reformist Shargh, cel puțin 25 de medici și infirmieri au fost arestați în ultimele săptămâni. Represiunea a început în nopțile de 8 și 9 ianuarie, când forțele de securitate au pătruns în spitale și au blocat intervențiile medicale. În unele cazuri, chiar au ucis protestatari deja răniți.

Mărturiile indică faptul că agenții regimului au acționat direct în unitățile medicale. Ei au tratat spitalele nu ca spații neutre, ci ca pe extensii ale aparatului de represiune.

Medicii supuși la presiuni și amenințări

Numeroși doctori și asistenți au fost convocați de serviciile de informații. Medicii au fost interogați și amenințați cu pierderea locului de muncă sau cu nereînnoirea contractelor dacă refuză să colaboreze. Autoritățile cer informații despre protestatarii tratați și încearcă să obțină accesul la înregistrările camerelor de supraveghere din spitale.

În timpul protestelor, mulți medici au înregistrat pacienții sub nume false sau cu diagnostice diferite pentru a le proteja identitatea. Regimul încearcă acum să recupereze aceste date. Pentru a preveni scurgerile de informații, personalului medical i s-a interzis să aibă telefoane mobile în spitale. A fost dat ordinul explicit de a șterge orice urmă a evenimentelor.

Fuga pacienților și încălcarea principiilor umanitare

Temerea că spitalele au devenit locuri periculoase s-a răspândit rapid, determinând mulți răniți să evite unitățile medicale. Aceștia au fost tratați în locuințe private de către medici care s-au deplasat în secret. Cu toate acestea, nici această măsură nu a oferit protecție totală, forțele de securitate organizând percheziții și în case.

Investigațiile independente au documentat cazuri în care pacienți au fost scoși din saloane, deconectați de la aparate sau executați direct în spitale. Unele familii au primit trupurile victimelor la zile distanță, în timp ce altele nu au mai primit nicio informație.

„Mărturiile medicilor arată că Republica Islamică a încălcat chiar și cele mai elementare principii umane și medicale”, a declarat Mahmood Amiry-Moghaddam, directorul organizației Iran Human Rights. „Spitalele au fost transformate sistematic în instrumente de represiune.”

Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, intimidarea personalului medical face parte dintr-o strategie mai amplă de suprimare a oricărei urme a protestelor și de eliminare a martorilor direcți ai violențelor comise de regim.