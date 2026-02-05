Președintele Serbiei spune că nu va renunța la gazul rusesc, dar va cumpăra și din UE

Această cantitate reprezintă aproximativ o cincime din consumul total de gaze al Serbiei. Vucic a precizat că statul sârb își diversifică sursele de energie și că negocierile pentru achizițiile prin mecanismul UE sunt deja în desfășurare, informează Telegraf.rs.

Reuters notează că Serbia aspiră la aderarea la Uniunea Europeană și este unul dintre puținii cumpărători rămași de gaze rusești din Europa, în condițiile în care peste 80% din necesarul său este acoperit în prezent de livrările din Rusia.

„Vom continua să primim cantități mari de gaz rusesc, dar cumpărăm din ce în ce mai mult de la europeni”, a declarat Aleksandar Vucic.

Președintele sârb a mai spus că înțelege politica Uniunii Europene față de energia provenită din Rusia și că Serbia trebuie să își adapteze politicile energetice la cerințele venite de la Bruxelles.

Vucic a mai explicat că Serbia cumpără deja gaze din Azerbaidjan prin Bulgaria și că, în cursul acestui an, ar trebui să înceapă construcția unui gazoduct către Macedonia de Nord, care va oferi acces la gaze naturale lichefiate din Grecia.

De asemenea, el a anunțat că este planificată construirea unei conducte de gaze către România, cu termen estimat pentru finalizare în 2027.

„Aceasta este o diversificare excelentă”, a subliniat Vucic.

Liderul de la Belgrad a reiterat că Serbia rămâne ferm angajată pe drumul european.

„Nu există niciun dubiu că, atât timp cât voi fi președinte, Serbia va rămâne pe cursul Uniunii Europene”, a afirmat Aleksandar Vucic.