Zelenski, interviu pentru presa franceză: „Dacă Ucraina nu îl oprește pe Putin, acesta va invada Europa”

Într-un interviu acordat France2, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit cifre oficiale privind pierderile suferite de armata Ucrainei în război.

„În Ucraina, numărul oficial al soldaților uciși pe câmpul de luptă – fie profesioniști, fie recruți – este de 55.000”, a declarat liderul de la Kiev într-un interviu preînregistrat și difuzat miercuri.

Zelenski a mai adăugat că, pe lângă acest număr de victime, există și un „număr mare de persoane” considerate oficial dispărute, notează Reuters.

Cucerirea estului Ucrainei ar costa Moscova 800.000 de soldați, susține Zelenski

Zelenski a vorbit și despre pretențiile teritoriale ale Moscovei, reiterate de președintele rus Vladimir Putin încă de la debutul invaziei în Ucraina. Cucerirea estului țării, potrivit lui Zelenski, ar costa Moscova 800.000 de soldați.

„Rusia vrea să părăsim întreg Donbassul. De ce? Pentru că de când au început acest război, nu au obținut nicio victorie. Noi, ucrainenii, suntem pe deplin conștienți de prețul pe care fiecare metru și fiecare kilometru din acest teritoriu îl costă armata noastră. Pentru a cuceri estul Ucrainei, [pe ruși] i-ar costa încă 800.000 de cadavre [de soldați]. Le va lua cel puțin doi ani, cu progrese foarte lente. În opinia mea, nu vor rezista atât de mult”, a spus Zelenski în interviul pentru France2.

Avertismentul lui Zelenski: Dacă Ucraina nu îl oprește pe Putin, acesta va invada Europa

Zelenski susține că Ucraina luptă în numele UE, în fața unei Rusii hotărâte să se extindă spre vest.

„Țările vecine Ucrainei înțeleg că vor fi primele victime” ale politicii expansioniste a Kremlinului, a afirmat el. „Dronele lor pot acționa în profunzime. Raza de acțiune a rachetelor lor este nelimitată… Vor lovi peste tot”, a spus acesta pentru France2.

El a adresat un avertisment direct țărilor europene. „În Europa, viața este frumoasă, este plăcută… De aceea spun că luptăm cu toții pentru a apăra acest mod de viață. Dar astăzi este foarte clar că, dacă Ucraina nu îl oprește pe [Vladimir] Putin, acesta va invada Europa”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean îi îndeamnă pe europeni să „conștientizeze toate riscurile care există astăzi” și să își revizuiască prioritățile, care, potrivit lui, sunt prea concentrate pe „afacerile lor interne”. „Cred că presiunea asupra lui [Vladimir] Putin nu este suficientă. (…) Părerea mea este că trebuie să dialogăm, dar stabilind condiții”, a mai spus Zelenski.

Acesta a mai subliniat că Putin se teme doar de Trump, nu și de europeni, și că dacă Ucraina va deveni parte a Rusiei, „ar fi o pierdere monstruoasă”.

„Dacă pierdem acest război, vom pierde pur și simplu independența țării noastre. Am reușit să o păstrăm până acum. (…) Dacă vom deveni parte a Rusiei, ar fi o pierdere absolut monstruoasă”, a conchis el.