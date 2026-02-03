Avertisment oficial. Situația este gravă, UE depinde de un număr mic de țări pentru materiile prime critice

Materiile prime critice sunt cruciale pentru tranziția energetică și autonomia strategică a Uniunii Europene, potrivit Le Figaro. În ciuda unui regulament pe această temă adoptat în 2024, UE se va luptă, „să își asigure aprovizionarea cu materii prime strategice până la sfârșitul deceniului”, a transmis Curtea de Conturi Europeană.

Uniunea Europeană încearcă să își reducă dependența de importurile pentru aprovizionarea cu materii prime critice, care sunt cruciale pentru atingerea obiectivelor sale energetice și climatice, a concluzionat Curtea de Conturi Europeană într-un raport publicat luni.

„Fără materii prime critice, nu există tranziție energetică, competitivitate, autonomie strategică. Situația este gravă, având în vedere dependența noastră actuală de o mână de țări terțe pentru aprovizionarea cu aceste materiale”, a remarcat Keit Pentus-Rosimannus, membrul estonian al Curții de Conturi Europene responsabil de audit.

Pe listă sunt litiu sau nichel pentru baterii, cupru pentru instalații electrice, elemente din pământuri rare pentru turbinele eoliene offshore.

„Tranziția UE către energia regenerabilă depinde în mare măsură de echipamentele tehnice (…) toate acestea necesitând materii prime critice”, a explicat luni organismul.

În ciuda unui regulament menit să garanteze securitatea pe termen lung a aprovizionării cu 26 de minerale considerate critice, Uniunea Europeană se va „chinui, de fapt, să asigure aprovizionarea cu materii prime strategice până la sfârșitul deceniului”.

Europa încearcă să își reducă dependența de câteva țări producătoare sau prelucrătoare, printre care se numără și China.

Eforturile UE „nu au produs încă rezultate tangibile”, au mai arătat reprezentanții Curții de Conturi Europene.

Proiectele UE privind materiile prime critice sunt la început

UE a intenționat, în special, să se bazeze pe reciclarea acestor materii prime strategice, „dar perspectivele nu sunt încurajatoare”, potrivit Curții de Conturi Europene. 7 din cele 26 de materiale necesare pentru tranziția energetică „au rate de reciclare între 1% și 5%”, în timp ce „alte 10 nu sunt deloc reciclate”.

Proiectele de extragere a acestor materiale în Europa sunt încă la început și pot dura decenii până devin operaționale. Capacitatea de a procesa materiale critice este „practic în impas” pe teritoriul european, „în principal din cauza costurilor ridicate ale energiei”.

Toate acestea „ne fac vulnerabili și discreditează obiectivul nostru de a fi o putere geopolitică puternică și independentă, mai ales dacă unul dintre partenerii noștri comerciali decide să exploateze dependența europeană” de aceste materiale, a comentat Keit Pentus-Rosimannus în cadrul unei conferințe de presă.