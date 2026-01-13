Prima pagină » Știri externe » Alertă de securitate. Cetățenii americani sunt îndemnați să părăsească Iranul „acum”

Alertă de securitate. Cetățenii americani sunt îndemnați să părăsească Iranul „acum”

Ambasada virtuală a Statelor Unite în Iran a emis marți o alertă de securitate SUA în Iran, îndemnând cetățenii americani aflați pe teritoriul Republicii Islamice să părăsească țara „acum” și să nu se bazeze pe sprijinul guvernului american.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
13 ian. 2026, 14:49, Știri externe

Potrivit avertismentului, protestele din Iran se intensifică și pot deveni violente, cu riscuri majore de arestări, răniri și perturbări severe ale infrastructurii, scrie The Guardian.

În comunicat se menționează că autoritățile iraniene au impus măsuri sporite de securitate, inclusiv închideri de drumuri, restricții ale transportului public și blocaje ale internetului. Accesul la rețelele mobile, fixe și naționale este limitat, ceea ce îngreunează comunicarea și coordonarea. De asemenea, mai multe companii aeriene au redus sau anulat zborurile către și dinspre Iran, unele suspendând operațiunile până vineri, 16 ianuarie.

Recomandări pentru plecare pe cale terestră

Având în vedere lipsa relațiilor diplomatice și consulare dintre Washington și Teheran, Ambasada virtuală le recomandă cetățenilor americani să își pregătească un plan de plecare independent, fără a conta pe asistență guvernamentală.

Dacă este sigur, este sugerată părăsirea Iranului pe cale terestră către Armenia sau Turcia. De asemenea, americanii sunt îndemnați să evite protestele și să fie discreți.

Protestele au început la Teheran pe 28 decembrie, inițial pe fondul prăbușirii monedei naționale, rialul, și s-au extins rapid la nivel național, transformându-se în demonstrații anti-regim. Nemulțumirile sunt alimentate de restricțiile sociale și politice impuse de guvern.

Casa Albă a transmis că președintele Donald Trump ia în considerare inclusiv atacuri aeriene pentru a pune capăt represiunii, menținând însă diplomația ca primă opțiune. Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a declarat că administrația analizează mesajele transmise în privat de Teheran, care ar avea un ton diferit față de retorica publică.

