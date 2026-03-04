Război în Orientul Mijlociu, ziua a cincea. Iranul are un conducător nou. Fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, ales lider suprem / IDF a emis un avertisment de evacuare pentru 16 sate libaneze / Statele Unite au lovit aproape 2.000 de ținte în Iran în primele zile

50 de morți în Liban, în timp ce atacurile israeliene continuă, declară Ministerul Sănătății
Cel puțin 50 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene asupra Libanului în ultimele două zile, potrivit Ministerului Sănătății din Liban.
Cel puțin 335 de persoane au fost rănite în acest interval de timp, a adăugat ministerul într-un comunicat transmis miercuri.
Bombardamentele israeliene în Liban au continuat miercuri dimineață. Un atac aerian în Aramoun, la sud de capitala Beirut, a ucis cel puțin șase persoane și a rănit opt în primele ore ale dimineții, a raportat ministerul.
Statele Unite au lovit aproape 2.000 de ținte în Iran în primele zile de conflict
Statele Unite au atacat aproape 2.000 de ținte de la începutul conflictului cu Iranul, a declarat marți un oficial militar american, spunând că loviturile inițiale din primele 24 de ore au fost „de două ori” mai ample decât cele realizate la începutul invaziei Irakului în 2003, potrivit AFP.
Trump neagă că Israelul l-ar fi forțat să atace Iranul
Donald Trump a încercat să diminueze tensiunile anti-israeliene apărute în Congres și printre susținătorii săi, respingând ideea că ar fi fost convins să atace Iranul din cauza unei decizii deja luate de Israel.
În fața criticilor venite partea adversarilor politici și a unor aliați, Donald Trump a negat că ar fi lansat atacul împotriva Iranului sub presiunea Israelului, scrie The Guardian.
Suspiciunea fusese alimentată de declarațiile lui Marco Rubio, secretarul american de stat.
Întrebat direct dacă Israelul l-a împins să acționeze militar, Trump a răspuns reporterilor: „Nu. S-ar putea să-i fi forțat să atace.”
Arabia Saudită anunță doborârea a nouă drone
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Arabia Saudită a spus că nouă drone au fost interceptate și eliminate imediat după ce au pătruns în spațiul aerian al regatului, potrivit Reuters.
IDF a emis un avertisment de evacuare pentru 16 sate libaneze înainte de atacurile viitoare
Purtătorul de cuvânt al IDF în limba arabă a emis un avertisment de evacuare imediată pentru locuitorii a 16 sate libaneze, semnalând atacuri iminente asupra țintelor Hezbollah, potrivit The Times of Israel.
SUA consideră operațiunea din Iran mai amplă decât atacurile „de șoc și uimire” din 2003
Armata americană a afirmat că primele 24 de ore ale operațiunii din Iran au fost aproape de două ori mai intense decât prima zi a atacurilor „de șoc și uimire” asupra Irakului din 2003.
Până în prezent, forțele americane au lovit aproape 2.000 de ținte în Iran „ca parte a celei mai mari acumulări de putere de foc din regiune într-o generație”, a precizat amiralul Brad Cooper de la Comandamentul Central al SUA.
„Am degradat grav apărarea aeriană a Iranului și am distrus sute de rachete balistice, lansatoare și drone iraniene”, a spus Cooper, adăugând că SUA vor „continua cu atacuri 24/7 în Iran”.
În martie 2003, SUA au efectuat peste 1.000 de atacuri asupra Irakului, în timp ce țara începea invazia care avea să ducă la răsturnarea guvernului lui Saddam Hussein.
Campania de bombardamente „de șoc și uimire” a distrus infrastructura regimului din și în jurul Bagdadului și a pregătit terenul pentru atacul terestru al armatei.
Trump: Majoritatea instalațiilor militare iraniene au fost „distruse”
Președintele american Donald Trump a declarat că majoritatea instalațiilor militare iraniene au fost „distruse” și că noile atacuri de miercuri au vizat conducerea iraniană.
Israelul a atacat, de asemenea, un complex aparținând unui grup responsabil de alegerea următorului lider suprem al Iranului, a declarat o sursă israeliană pentru CNN.
Administrația Trump vizează accelerarea producției de arme prin întâlniri cu principalii contractori de apărare
Administrația Trump plănuiește o întâlnire vineri la Casa Albă cu directorii celor mai mari companii de apărare din SUA pentru a discuta modalități de accelerare a producției de arme.
Ședința oficialilor vine în contextul în care Pentagonul lucrează la reaprovizionarea stocurilor după atacurile asupra Iranului și alte operațiuni militare recente, au spus pentru Reuters cinci surse apropiate planului.
Companii precum Lockheed Martin și compania-mamă a Raytheon, RTX, împreună cu alți furnizori importanți, au fost invitate la întâlnire, au declarat sursele sub anonimat, din motiv că discuțiile sunt confidențiale, scrie The Guardian.
Știrea inițială
Miercuri, conflictul dintre Israel și Iran intră oficial în cea de-a cincea zi. Marți, Adunarea Experților din Iran l-a desemnat pe Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem Ali Khamenei, drept următorul Lider Suprem al țării, sub influența Gărzilor Revoluționare, au declarat surse pentru Iran International.
Sursele au precizat că decizia Adunării Experților a fost adoptată într-un context de presiune exercitată de Garda Revoluționară, organismul militar cu rol politic important în structurile de conducere iraniene.
Tot marți, un presupus atac cu dronă iraniană a lovit o stație CIA din Arabia Saudită, a anunțat Washington Post. Lovitura „echivalează cu o victorie simbolică pentru republica islamică, în contextul în care aceasta atacă ținte și personal american din Orientul Mijlociu”, potrivit a două persoane familiarizate cu situația și citate de Washington Post.
O alertă internă a Departamentului de Stat, obținută de The Post, menționa că atacul a „prăbușit” o parte din acoperișul ambasadei și a „contaminat” interiorul cu fum. Notificarea menționa că ambasada a suferit „daune structurale”, iar personalul „continuă să se adăpostească la fața locului”.
De asemenea, președintele SUA, Donald Trump, a făcut marți noapte o postare pe Truth Social, unde a scris că „de la lansarea Operațiunii Epic Fury, peste 9.000 de americani s-au întors acasă în siguranță din Orientul Mijlociu”.
„Dacă sunteți cetățean american în Orientul Mijlociu și doriți să vă întoarceți acasă, vă rugăm să vă înregistrați la Departamentul de Stat la Step.State.Gov. Departamentul va identifica locul în care vă aflați și vă va oferi opțiuni de călătorie. Deja oferim zboruri charter gratuite și rezervăm opțiuni comerciale, despre care ne așteptăm să devină din ce în ce mai disponibile pe măsură ce trece timpul.”, a mai scris el.
Prim-ministrul canadian, Mark Carney, a cerut miercuri o dezescaladare rapidă a conflictului declanșat de atacurile americano-israeliene asupra Iranului, îndemnând toate părțile să respecte regulile internaționale de angajament.
Vorbind miercuri la Sydney, Mrk Carney a declarat că războiul din Orientul Mijlociu reprezintă „un alt exemplu al eșecului ordinii internaționale”.
„Canada solicită o dezescaladare rapidă a ostilităților și este pregătită să ajute la atingerea acestui obiectiv”, a spus el.
Atacurile cu rachete și drone continuă și în a cincea zi de conflict.