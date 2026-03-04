Război în Orientul Mijlociu, ziua a cincea. Iranul are un conducător nou. Fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, ales lider suprem / IDF a emis un avertisment de evacuare pentru 16 sate libaneze / Statele Unite au lovit aproape 2.000 de ținte în Iran în primele zile

50 de morți în Liban, în timp ce atacurile israeliene continuă, declară Ministerul Sănătății

Cel puțin 50 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene asupra Libanului în ultimele două zile, potrivit Ministerului Sănătății din Liban.

Cel puțin 335 de persoane au fost rănite în acest interval de timp, a adăugat ministerul într-un comunicat transmis miercuri.

Bombardamentele israeliene în Liban au continuat miercuri dimineață. Un atac aerian în Aramoun, la sud de capitala Beirut, a ucis cel puțin șase persoane și a rănit opt ​​în primele ore ale dimineții, a raportat ministerul.

Statele Unite au lovit aproape 2.000 de ținte în Iran în primele zile de conflict

Statele Unite au atacat aproape 2.000 de ținte de la începutul conflictului cu Iranul, a declarat marți un oficial militar american, spunând că loviturile inițiale din primele 24 de ore au fost „de două ori” mai ample decât cele realizate la începutul invaziei Irakului în 2003, potrivit AFP.

Trump neagă că Israelul l-ar fi forțat să atace Iranul