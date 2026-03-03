Iranul anunță că organizează votul final alegerea noului lider suprem. Ce indicații a lăsat Khamenei, când se va ști rezultatul

La 4 zile după dispariția ayatollahului, Ali Khamenei, sistemul islamic a intrat în faza finală de alegere a liderului.

Constituția Iranului este astfel concepută încât nu există impedimente în alegere, situațiile excepționale fiind prevăzute în legea fundamentală.

Conform articolului 111 din Constituție, imediat după dispariția liderului suprem, Consiliul provizoriu al conducerii, format din președintele (Masoud Pezeshkian), șeful puterii judiciare (Gholamhossein Mohseni Eje’i) și unul dintre jurisconsulții Consiliului Gardienilor (Ayatollah Alireza Arafi), s-a întrunit și a preluat conducerea țării.

Clădirea lovită din Qom era goală

Chiar dacă astăzi clădirea Adunării din Qom a fost lovită de atacuri israeliene, în locație nu a avut loc nicio întâlnire. Votul pentru alegerea unul nou lider iranian se desfășoară de la distanță din motive de securitate.

Sursele iraniene, citate chiar de Israel, spun că etapele finale sunt în curs de desfășurare și un nou lider ar putea fi anunțat foarte curând.

Membrii experților, care au responsabilitatea alegerii liderului, anterior au analizat în mod privat opțiunile multiple în cadrul negocierilor Comisiei 107 a experților, care are sarcina de a examina regulat criteriile și opțiunile posibile pentru conducere.

Ultima rundă de negocieri este în plină desfășurare, iar unii membri au anunțat o alegere „foarte rapidă” a viitorului lider, anunță Fars.

Vehiculată este data de 6 martie, potrivit Fars.

Khamenei nu și-a lăsat succesor, dar a lăsat indicații

Agenția de stat răspunde și la o altă întrebare: „Liderul Khamenei în timpul vieții sale a indicat o persoană sau persoane ca opțiuni de succesiune?”

„Ca răspuns la această întrebare, sursele spun că Ayatollah Khamenei nu a desemnat nicio opțiune și a lăsat această sarcină experților”, anunță agenția.

Cu toate acestea, iranienii spun că, de-a lungul anilor, Khamenei a trasat criterii pentru viitorul lider: „printre aceste criterii se numără opoziția față de imperialism, curajul, integritatea, alături de alte condiții generale precum justiția, conștientizarea timpului și puterea de conducere”.

Sursele agenției spun că Iranul nu poate intra într-un vid de putere, mecanismul alegerilor fiind prevăzut în Constituție

„Având în vedere condițiile sensibile regionale și atacurile militare, anunțul oficial al rezultatului alegerii va avea loc în orele sau, cel târziu, în zilele următoare, pentru a demonstra din nou coeziunea și dinamismul sistemului islamic lumii întregi”, încheie Fars.

Donald Trump sugerează un vid de putere în Iran: „Toți sunt morți”

Astăzi, președintele SUA, Donald Trump, a lăsat de înțeles că în Iran există un vid de putere.

„Majoritatea oamenilor pe care îi aveam în minte pentru conducere sunt morți. Aveam pe cineva în minte din acel grup dar este mort. Acum avem un alt grup și este posibil ca și ei să fie morți, potrivit rapoartelor”.

Cu ocazia primirii la Casa Albă a cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, președintele SUA s-a lăudat și cu asasinarea lui Qassem Soleimani, fostul comandant al Forțelor Quds: „Pe Soleimani l-am ucis mandatul trecut. Dacă nu o făceam, cred că ar fi fost o altă poveste astăzi. Iranienii ar fi fost mult mai puternici și mai inteligenți decât sunt astăzi”.