„Moartea lui Khamenei nu va duce automat la prăbușirea regimului iranian”, avertizează ultima regină a Iranului, Farah Pahlavi

Farah Pahlavi, care trăiește în exil la Paris după revoluția din 1979, a subliniat că decesul unui lider, chiar dacă acesta deține o poziție centrală în structura puterii, nu garantează schimbări imediate în sistemul politic iranian.

„Trecerea în neființă a unui om, oricât de central ar fi pentru arhitectura puterii, nu înseamnă automat sfârșitul sistemului”, a explicat aceasta.

Văduva șahului a punctat că factorul decisiv pentru viitorul Iranului va fi capacitatea poporului iranian de a se uni în jurul unei tranziții pașnice, ordonate și suverane, bazate pe statul de drept. În acest context, Farah Pahlavi a menționat implicarea fiului ei, Reza Pahlavi, în pregătirea acestei tranziții.

„Aceasta este o responsabilitate pe care fiul meu, Reza Pahlavi, și-a asumat-o și se află în procesul de pregătire pentru un viitor democratic al Iranului”.

Comentariile Farahei Pahlavi vin într-un moment de incertitudine în Iran, unde tensiunile interne și presiunile internaționale fac dificilă anticiparea evoluției politice după moartea liderului suprem.

Analiștii notează că istoria Iranului a arătat că schimbările de conducere nu produc întotdeauna transformări imediate în structura sistemului politic, accentuând rolul mobilizării populației în orice proces de democratizare.

Astfel, viitorul politic al Iranului depinde în mare măsură de acțiunea civilă și de coeziunea națională, mai degrabă decât de simpla trecere în neființă a liderului de facto al țării.

Farah Pahlavi rămâne o voce simbolică pentru cei care speră la o tranziție pașnică și guvernare bazată pe lege, reprezentând o punte între trecutul monarhic al Iranului și posibilitățile democratice ale viitorului.