Netanyahu respinge ideea unui „război fără sfârșit” cu Iranul și promite o operațiune rapidă

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a resping afirmațiile potrivit cărora Statele Unite și Israelul ar intra într-un conflict prelungit cu Iranul, relatează The Times of Israel și The Guardian.

Acesta a susținut că intervenția militară a celor două state în regiune va fi scurtă și decisivă.

Într-un interviu acordat postului Fox News, Netanyahu a declarat: „Aud că oamenii vă spun că veți avea un război fără sfârșit aici. Nu veți avea un război fără sfârșit pentru că… acest regim terorist din Iran este în punctul său cel mai slab” de la înființarea sa.

„Aceasta va fi o acțiune rapidă și decisivă”, a mai afirmat Benjamin Netanyahu.

Liderul israelian consideră că loviturile lansate de SUA și Israel pot crea premisele pentru schimbarea regimului de la Teheran. Cu toate acestea, în prezent, în Statele Unite, există poziții diferite cu privire la acest demers.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat anterior că schimbarea regimului nu reprezintă scopul principal al intervenției, acesta fiind, în schimb, eliminarea amenințărilor iraniene legate de rachete, forțe navale, programul nuclear.

Benjamin Netanyahu a declarat că Iranul este vinovat pentru majoritatea problemelor din Orientul Mijlociu și susține că o eventuală prăbușire a regimului ar deschide calea unor noi acorduri de pace între Israel și statele arabe și musulmane din regiune.

El crede că acțiunile comune americano-israeliene vor „inaugura o eră de pace la care nici măcar nu am visat”.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a explicat că SUA au declanșat Operațiunea Epic Fury după ce Israelul se pregătea pentru un atac preventiv asupra Iranului.

Potrivit acestuia, informațiile serviciilor americane indicau că Teheranul ar fi răspuns prin atacuri asupra intereselor americane din regiune.

După această declarație au urmat criticile la adresa administrației americane, unii acuzând că Israelul ar fi atras SUA într-un conflict cu Iranul. Întrebat despre această acuzație, Netanyahu a respins ideea și a ironizat-o.

„Este ridicol. Donald Trump este cel mai puternic lider din lume. Face ceea ce consideră că este corect pentru America. De asemenea, face ceea ce consideră că este corect pentru generațiile viitoare”, spune Netanyahu.