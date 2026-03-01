Putin descrie moartea lui Ali Khamenei drept o „crimă cinică” care încalcă toate standardele moralității

Liderul Rusiei descrie moartea lui Khamenei drept o „crimă cinică” care încalcă toate standardele moralității umane și ale dreptului internațional.

În Rusia, Khamenei va fi amintit ca un om de stat remarcabil, care a contribuit foarte mult la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, a declarat Putin.

Putin a transmis cuvinte de sinceră compasiune și sprijin rudelor și celor dragi ai lui Khamenei, precum și guvernului și întregului popor iranian.

De asemenea, ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Iranului, Saeed Khatibzadeh, a declarat, duminică, că Donald Trump a depășit „o linie roșie foarte periculoasă” prin uciderea lui Khamenei.

Războiul din Orientul Mijlociu s-a intensificat după uciderea liderului Ali Khamenei. Zeci de obiective din Israel și din alte țări din regiune au fost atacate de iranieni. În paralel, oamenii protestează sau sărbătoresc dispariția lui Khamenei.

Fiul liderului suprem al Iranului, care ar fi trebuit să-i urmeze la conducerea Iranului, Mojtaba Khamenei, a fost de asemenea eliminat, potrivit presei israeliane.