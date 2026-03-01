Prima pagină » Știri externe » Fiul lui Ali Khamenei, care ar fi trebuit să urmeze la conducerea Iranului, a fost eliminat

Fiul lui Ali Khamenei, care ar fi trebuit să urmeze la conducerea Iranului, a fost eliminat

Fiul lui Ali Khamenei, care ar fi trebuit să-i urmeze la conducerea Iranului, Mojtaba Khamenei, a fost de asemenea eliminat, potrivit presei israeliane.
Fiul lui Ali Khamenei, care ar fi trebuit să urmeze la conducerea Iranului, a fost eliminat
Alexandra-Valentina Dumitru
01 mart. 2026, 09:44, Știri externe

Războiul din Orientul Mijlociu s-a intensificat după uciderea liderului Ali Khamenei.

De asemenea, ministrul apărării iranian și șeful statului major al forțelor armate au fost uciși în atacurile americane și israeliene asupra Iranului de sâmbătă, a confirmat presa de stat iraniană, citată de CNN.

Generalul-locotenent Abdolrahim Mousavi, care a condus forțele armate de când predecesorul său a fost ucis în timpul conflictului de 12 zile din iunie anul trecut, a murit în atacurile de sâmbătă, a confirmat agenția de știri semi-oficială Tasnim.

Ministrul apărării al țării, Aziz Nasirzadeh, a fost și el ucis, a raportat Tasnim.

Anterior, Iranul a confirmat moartea a două alte personalități cheie: generalul-maior Mohammad Pakpour, care a condus Corpul Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC), și Ali Shamkhani, secretarul apărării.

Unii iranieni sărbătoresc vestea potrivit căreia ayatollahul Ali Khamenei ar fi fost ucis în urma loviturilor lansate de SUA și Israel.

Totuși, în această dimineață, majoritatea evenimentelor din stradă par a fi acțiuni pro-guvernamentale organizate pentru a marca moartea liderului suprem, relatează BBC Persian – deși este încă dimineață devreme în Iran, iar situația ar putea evolua pe parcursul zilei.

