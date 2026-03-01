Informațiile CIA au ajutat Israelul să vizeze conducerea iraniană într-un atac coordonat

Statele Unite și Israelul au desfășurat un atac coordonat asupra conducerii iraniene, după ce au primit informații critice de la CIA, scrie NYTimes.

Potrivit unor oficiali familiarizați cu operațiunea, agenția a identificat locația unei reuniuni la nivel înalt în Teheran. Printre participanți s-ar fi numărat liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și alți înalți oficiali.

Monitorizarea CIA și momentul decisiv

Surse susțin că CIA a monitorizat timp de luni de zile deplasările ayatollahului Khamenei. Analiștii ar fi dobândit o încredere tot mai mare în înțelegerea tiparelor și rutinelor sale de securitate. Cu puțin timp înaintea atacului, agenția a aflat că oficiali iranieni de top urmau să se întâlnească într-un complex de conducere din centrul Teheranului.

Cel mai important, informațiile indicau că Khamenei urma să participe la reuniune. Oficialii au descris datele drept „de înaltă fidelitate”, sugerând informații precise și fiabile pentru țintire. Aceste informații au fost transmise rapid partenerilor israelieni.

Momentul atacului, ajustat strategic

După analizarea noilor date, liderii americani și israelieni ar fi ajustat momentul atacului. Scopul a fost valorificarea unei oportunități rare de a lovi simultan mai multe figuri de rang înalt. Operațiunea ar fi dus la eliminarea rapidă a unor lideri iranieni-cheie, inclusiv a liderului suprem.

Oficialii au declarat că atacul a demonstrat cooperarea strânsă în domeniul informațiilor dintre Washington și Ierusalim. Coordonarea s-ar fi intensificat după conflictul scurt, dar intens, de anul trecut dintre cele două state.

Vulnerabilități de securitate și implicații regionale

Analiștii afirmă că operațiunea a scos la iveală vulnerabilități în structura de securitate a conducerii iraniene. Atât Statele Unite, cât și Israelul au transmis anterior semnale privind pregătiri pentru o posibilă acțiune militară. În pofida acestor avertismente, oficialii iranieni s-ar fi reunit într-o locație cunoscută.