Armata israeliană anunță că a atacat „sute de ținte militare” în vestul Iranului

„Armata a lovit sute de ținte militare iraniene, inclusiv lansatoare de rachete în vestul Iranului”, a precizat armata israeliană într-un comunicat.

De asemenea, anunță că interceptează, în prezent, atacurile iraniene.

„Paralel cu atacurile aeriene din Iran, sistemul de apărare antiaeriană identifică și interceptează în prezent amenințările lansate din Iran către statul Israel”, se mai arată în comunicat.

Sâmbătă dimineață, forțele israeliene și americane au lansat un atac împotriva Iranului, declanșând explozii în mai multe orașe, inclusiv în Teheran, și determinând armata israeliană să închidă spațiul aerian civil și să declare stare de urgență internă.

Sirenele de alertă antiaeriană au răsunat în diverse regiuni din Israel după detectarea unor rachete lansate din Iran, iar populația a fost sfătuită să se adăpostească în locuri protejate.