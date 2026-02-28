Prima pagină » Știri externe » Armata israeliană anunță că a atacat „sute de ținte militare” în vestul Iranului

Armata israeliană anunță că a atacat „sute de ținte militare” în vestul Iranului

Armata israeliană a anunțat sâmbătă după-amiază că a efectuat atacuri asupra „sute de ținte militare iraniene, inclusiv lansatoare de rachete”, în cadrul unei operațiuni coordonate cu Statele Unite ale Americii împotriva Republicii Islamice Iran.
Armata israeliană anunță că a atacat „sute de ținte militare” în vestul Iranului
sursă foto: captură video IDF
Petre Apostol
28 feb. 2026, 14:16, Știri externe

„Armata a lovit sute de ținte militare iraniene, inclusiv lansatoare de rachete în vestul Iranului”, a precizat armata israeliană într-un comunicat.

De asemenea, anunță că interceptează, în prezent, atacurile iraniene.

„Paralel cu atacurile aeriene din Iran, sistemul de apărare antiaeriană identifică și interceptează în prezent amenințările lansate din Iran către statul Israel”, se mai arată în comunicat.

Sâmbătă dimineață, forțele israeliene și americane au lansat un atac împotriva Iranului, declanșând explozii în mai multe orașe, inclusiv în Teheran, și determinând armata israeliană să închidă spațiul aerian civil și să declare stare de urgență internă.

Sirenele de alertă antiaeriană au răsunat în diverse regiuni din Israel după detectarea unor rachete lansate din Iran, iar populația a fost sfătuită să se adăpostească în locuri protejate.

Recomandarea video

BREAKING Cât de important este scutul de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict SUA-Iran
G4Media
Iranul a atacat bazele americane din Qatar, Bahrain, Kuweit și Emiratele Arabe Unite. Țările din Golf închid spațiul aerian. Primul mort, în Abu Dhabi
Gandul
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Cancan
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport
Viața unui francez la București, la mijlocul anilor 2000: „Am ieșit cu TAB-ul de pe stadion. În oraș, arătam legitimația și toți polițiștii ne făceau pârtie”
Libertatea
Obiectul din bucătărie care îți face factura la curent să crească masiv! Toți românii îl au, dar nu pot renunța la el
CSID
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Promotor