Război în Orientul Mijlociu. Iranienii susțin că au distrus un radar american din Qatar

Presa iraniană a anunțat că Teheranul a atacat șapte state ca urmare a atacului SUA- Israel. În timpul unui atac a fost distrus un radar de avertizare timpurie instalat de SUA în Qatar în 2013. Radarul a costat 1,1 miliarde de dolari.

Tot presa iraniană a transmis că navele iraniene au blocat Strâmtoarea Hormuz, cel mai important punct de tranzit petrolier din lume. Aproximativ 20% din necesarul global de petrol și lichide petroliere trece prin zonă.

ranienii au mai anunțat că sâmbătă după amiaza va fi o declarație televizată a liderului suprem al Revoluției Islamice, Ayatollahul Khamenei. În schimb, liderul american Donald Trump și-a amânat discursul pe care trebuia să-l țină de la reședința din Florida.

În paralel, experții israelieni au estimat că operațiunea militară va ține cel puțin o săptămână. Informația este oferită de o sursă de rang înalt israeliană pentru i24NEWS.