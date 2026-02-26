Desfășurare militară americană în Orientul Mijlociu: portavionul USS Gerald Ford părăsește Creta

USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, desfășurat săptămâna aceasta în Marea Mediterană de către Statele Unite ca parte a unei consolidări militare menite să pună presiune pe Iran, a părăsit joi o bază navală din Creta, a observat un fotograf AFP. Plecarea sa are loc în contextul în care o nouă rundă de discuții indirecte a început joi la Geneva între Statele Unite și Iran privind programul nuclear al Teheranului, mediate de ministrul de externe omanez. Nava se afla la baza navală americană din Golful Souda, Creta, de luni, potrivit Le Figaro.

Două portavioane americane în același timp în Orientul Mijlociu

Ambasada SUA la Atena a refuzat să comenteze prezența portavionului, transmițând întrebările AFP Pentagonului din Washington. Anul trecut, președintele Donald Trump a ordonat atacuri împotriva Iranului. Recent, el a amenințat Teheranul în repetate rânduri cu noi acțiuni militare dacă țara nu ajunge la un nou acord privind controversatul său program nuclear, despre care Occidentul se teme că ar putea duce la dezvoltarea unei arme nucleare.

Washingtonul are în prezent treisprezece nave de război în Orientul Mijlociu: un portavion, Abraham Lincoln, care a sosit la sfârșitul lunii ianuarie, nouă distrugătoare și trei fregate ușoare. Este rar ca două portavioane americane, care transportă zeci de avioane de vânătoare și au echipaje de mii de marinari, să se afle în același timp în Orientul Mijlociu.