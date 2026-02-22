Studenții iranieni protestează față de regimul de la Teheran, în timp ce SUA au intensificat prezența militară în Orientul Mijlociu

Videoclipuri geolocalizate de AFT la cea mai prestigioasă universitate de inginerie din Teheran, arata tineri care strigă „bi sharaf”, în limba Farsi, tradus prin „rușine”. Proteste asemănătoare a izbucnit și la Universitatea de Tehnologie „Sharif”, situată tot în capitala Iranului, notează Euronews.

Potrivit ziarului iranian Fars, inițial studenții au planificat manifestații pașnice, în memoria celor uciși în protestele din Iran, însă momentul a fost întrerupt, când câteva persoane au început să strige „Moarte dictatorului”, făcând referire la liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei.

Un videoclip publicat de ziarul local, arată cum, un grup de studenți care scandează și flutură steaguri iraniene în fața unei mulțimi de persoane care puteau măști și erau ținute la distanță de bărbați în costume. Ambele mulțimi păreau să aibă fotografii memoriale.

Gänsehaut. Unbeschreiblich.

Ein Volk, das trotz brutaler Unterdrückung nicht schweigt – sondern nach Freiheit schreit.

Heute in Teheran: Studierende der Elite-Uni Sharif. #IranMassacre #IranRevolution2026 pic.twitter.com/JJTQuLaHlu — Iman Sefati (@ISefati) February 22, 2026

Mai mult de 7.000 de persoane au murit în urma protestelor din Iran, la începutul lunii ianuarie, potrivit ONG-ului american Human Rights Activists. Cu toate acestea, Teheranul susține că numărul de civili morți în protestele antiguvernamentale ar fi fost numai de 3.000.

Protestele au loc în contextul în care Iranul se confruntă cu o presiune tot mai mare pentru a ajunge la un acord cu Statele Unite privind programul său nuclear, care au dislocat forțe militare, intensificându-și prezența în Orientul Mijlociu.

Președintele american Donald Trump amenințase deja cu acțiuni militare împotriva Teheranului în timpul protestelor împotriva represiunii forțelor de securitate.