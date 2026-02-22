Prima pagină » Știri externe » Studenții iranieni protestează față de regimul de la Teheran, în timp ce SUA au intensificat prezența militară în Orientul Mijlociu

Studenții iranieni protestează față de regimul de la Teheran, în timp ce SUA au intensificat prezența militară în Orientul Mijlociu

Sute de studenți au început să protesteze din nou la Teheran, la marcarea a 40 de zile de la protestele din ianuarie, conform tradițiilor șiite. Reamintim că protestele din ianuarie, au culminat cu uciderea a mii de persoane.
Studenții iranieni protestează față de regimul de la Teheran, în timp ce SUA au intensificat prezența militară în Orientul Mijlociu
Sursă foto: captură video / X
Daiana Rob
22 feb. 2026, 13:17, Știri externe

Videoclipuri geolocalizate de AFT la cea mai prestigioasă universitate de inginerie din Teheran, arata tineri care strigă „bi sharaf”, în limba Farsi, tradus prin „rușine”. Proteste asemănătoare a izbucnit și la Universitatea de Tehnologie „Sharif”, situată tot în capitala Iranului, notează Euronews.  

Potrivit ziarului iranian Fars, inițial studenții au planificat manifestații pașnice, în memoria celor uciși în protestele din Iran, însă momentul a fost întrerupt, când câteva persoane au început să strige „Moarte dictatorului”, făcând referire la liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei.

Un videoclip publicat de ziarul local, arată cum, un grup de studenți care scandează și flutură steaguri iraniene în fața unei mulțimi de persoane care puteau măști și erau ținute la distanță de bărbați în costume. Ambele mulțimi păreau să aibă fotografii memoriale.

Mai mult de 7.000 de persoane au murit în urma protestelor din Iran, la începutul lunii ianuarie, potrivit ONG-ului american Human Rights Activists. Cu toate acestea, Teheranul susține că numărul de civili morți în protestele antiguvernamentale ar fi fost numai de 3.000.

Protestele au loc în contextul în care Iranul se confruntă cu o presiune tot mai mare pentru a ajunge la un acord cu Statele Unite privind programul său nuclear, care au dislocat forțe militare, intensificându-și prezența în Orientul Mijlociu.

Președintele american Donald Trump amenințase deja cu acțiuni militare împotriva Teheranului în timpul protestelor împotriva represiunii forțelor de securitate.

 

Recomandarea video

ANALIZĂ Saga tarifelor: Cum a reușit un mic importator de vinuri să-l învingă pe Trump la Curtea Supremă
G4Media
Categoria de pensionari români care vor primi pensii mai mari de la 1 iulie 2026. Decizia este oficială
Gandul
Povestea româncei care e plătită lunar să fie soție de milionar. Totul a început cu un mesaj pe Instagram: 'A fost un risc'
Cancan
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport
Lia Savonea, mai „tare” decât CEDO. Dan Voiculescu pariază că o decizie a șefei Înaltei Curți îi va aduce revizuirea condamnării din dosarul ICA
Libertatea
Ce ciorbă să mănânci dacă ai probleme cu digestia
CSID
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Promotor