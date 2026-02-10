Prima pagină » Știri externe » Proteste violente în capitala Albaniei. Manifestanții cer demisia unui oficial al guvernului, aflat în centrul unui scandal de corupție

Proteste violente au loc marți seara în capitala Albaniei, Tirana. Oamenii au ieșit în stradă pentru a cere demisia adjunctei premierului albanez, Belinda Balluku, care se află în centrul unui scandal de corupție. Protestatarii au aruncat cocktailuri Molotov asupra unei clădiri guvernamentale, iar poliţia a ripostat folosind tunuri cu apă.
Proteste în Tirana, Albania, 10 februarie 2026. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
10 feb. 2026, 22:28, Social

Marți seara, în capitala Albaniei, oamenii au ieșit în stradă pentru a cere demisia vicepremierului Belinda Balluku, care se confruntă cu acuzații privind presupuse fapte de corupţie.

Poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă asupra protestatarilor care aruncau cocktailuri Molotov, relatează Associated Press.

Manifestația de marți seara face parte dintr-o serie de proteste violente care reprezintă o amenințare la adresa stabilității guvernării premierului Edi Rama, care a preluat conducerea în 2013.

Tensiunile politice s-au intensificat din decembrie, când Belinda Balluku, adjuncta lui Rama, a fost pusă sub acuzare pentru că ar fi intervenit în licitațiile publice pentru proiecte majore de infrastructură și ar fi favorizat anumite companii. În replică, Balluku neagă acuzațiile.

Mii de oameni s-au adunat în piața principală din Tirana, purtând steaguri și bannere și scandând „Rama pleacă acasă, acest guvern corupt trebuie să demisioneze”.

Premierul Albaniei a refuzat să o demită pe Balluku, însă au existat cereri tot mai multe ca parlamentarii să ridice imunitatea acesteia – pas ce se poate face numai printr-un vot parlamentar – pentru a putea fi arestată.

A fost a treia demonstrație de acest gen din ultimele luni în cadrul căreia se cere demisia premierului Rama. Și protestele anterioare au degenerat în violențe, demonstranții aruncând cocktailuri Molotov și pietre asupra poliției și a unei clădiri guvernamentale.

