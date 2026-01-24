Acuzații de corupție la vârful armatei Chinei. Doi înalți oficiali militari sunt anchetați

„După o analiză, s-a decis deschiderea unei anchete asupra lui Zhang Youxia”, a explicat unul dintre vicepreședinții puternicei Comisii Militare Centrale (CMC), precum și Liu Zhenli, șeful de stat major interarme, a explicat Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat, potrivit Le Figaro.

Zhang Youxia și Liu Zhenli, în vârstă de 75, respectiv 61 de ani, sunt „suspectați de încălcări grave ale disciplinei și ale legii”, a adăugat aceeași sursă.

Comisia de Comandă Militară (MCC), condusă de președintele Xi Jinping, este organul suprem de comandă militară al aparatului de stat chinez.

Aceasta asigură controlul absolut al partidului asupra armatei și coordonează apărarea națională.

Comisia are doi vicepreședinți. Datorită experienței și statutului său, Zhang Youxia este în general considerat cel mai puternic. Al doilea vicepreședinte, Zhang Shengmin, a moștenit funcția în octombrie, după demiterea lui He Weidong, care a urmat anunțului unei anchete de corupție.

