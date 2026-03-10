Prima pagină » Economic » Chinezii schimbă ecuația. Cum intră camioanele electrice din China în Europa

Chinezii schimbă ecuația. Cum intră camioanele electrice din China în Europa

Camioanele electrice chinezești intră cu forță în Europa, cu prețuri cu până la 30% mai mici decât media europeană. Cel puțin șase producători chinezi, printre care BYD și Geely, pregătesc lansări comerciale în acest an.
Andreea Tobias
10 mart. 2026, 10:47, Economic

Camioanele electrice chinezești intră cu forță în Europa, cu prețuri cu până la 30% mai mici. Cel puțin șase producători de camioane electrice chinezești, printre care BYD și Geely, pregătesc lansări comerciale în acest an, potrivit Reuters.

Reuters a identificat cel puțin șase producători chinezi cu planuri concrete pentru 2026. Lista include BYD, Farizon – divizie a Geely Holding -, Sany, Sinotruk și startup-urile Windrose și SuperPanther.

Windrose a dezvoltat camionul Global E700 în trei ani, cu un buget de 99 de milioane de dolari. Modelul oferă o autonomie de 670 de kilometri și un timp de încărcare de 35 de minute. Acesta e de peste două ori mai rapid decât majoritatea camioanelor electrice europene actuale.

Prețuri cu 30% mai mici decât media europeană

Producătorii chinezi vizează un preț cu până la 30% sub media europeană de 320.000 de euro. Avantajul vine din scara mare a producției în China și din lanțul de aprovizionare cu baterii mai ieftin.

„Avantajul competitiv al Chinei este că tehnologia sa este cu aproximativ trei ani înaintea celei europene”, a declarat Filip de Clercq, CEO al firmei belgiene de logistică Gilbert de Clercq.

Producătorii europeni, în alertă

Volvo, Daimler, Iveco și Traton domină piața europeană și controlează o mare parte din piața globală în afara Chinei. Dar presiunea concurențială este reală și urgentă.

„Avem unul sau doi ani la dispoziție pentru a lua măsuri. Altfel, chinezii ne vor lua locul”, a avertizat Chris Heron, secretarul general al E-Mobility Europe.

Martin Lundstedt, CEO al Volvo Group, recunoaște amenințarea direct. Rivalii chinezi „sunt rapizi, inovatori, decisivi și dedicați”, a declarat el.

Scania învață de la chinezi. Europa cere ajutorul guvernelor

Scania a investit 2 miliarde de euro pentru a deschide o fabrică lângă Shanghai. Compania angajează agresiv talente în cercetare și dezvoltare în China pentru a concura mai bine global.

Asociațiile europene ale producătorilor presează Comisia Europeană pentru politici de stimulare a cererii. Cer reducerea taxelor de autostradă și mandate de transport cu emisii zero. Olanda a lansat în ianuarie un program de subvenții de 95 de milioane de dolari, suprasubscris într-o singură zi.

