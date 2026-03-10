Chinezii schimbă ecuația. Cum intră camioanele electrice din China în Europa

Camioanele electrice chinezești intră cu forță în Europa, cu prețuri cu până la 30% mai mici. Cel puțin șase producători de camioane electrice chinezești, printre care BYD și Geely, pregătesc lansări comerciale în acest an, potrivit Reuters.

Reuters a identificat cel puțin șase producători chinezi cu planuri concrete pentru 2026. Lista include BYD, Farizon – divizie a Geely Holding -, Sany, Sinotruk și startup-urile Windrose și SuperPanther.

Windrose a dezvoltat camionul Global E700 în trei ani, cu un buget de 99 de milioane de dolari. Modelul oferă o autonomie de 670 de kilometri și un timp de încărcare de 35 de minute. Acesta e de peste două ori mai rapid decât majoritatea camioanelor electrice europene actuale.

Prețuri cu 30% mai mici decât media europeană

Producătorii chinezi vizează un preț cu până la 30% sub media europeană de 320.000 de euro. Avantajul vine din scara mare a producției în China și din lanțul de aprovizionare cu baterii mai ieftin.

„Avantajul competitiv al Chinei este că tehnologia sa este cu aproximativ trei ani înaintea celei europene”, a declarat Filip de Clercq, CEO al firmei belgiene de logistică Gilbert de Clercq.

Producătorii europeni, în alertă

Volvo, Daimler, Iveco și Traton domină piața europeană și controlează o mare parte din piața globală în afara Chinei. Dar presiunea concurențială este reală și urgentă.

„Avem unul sau doi ani la dispoziție pentru a lua măsuri. Altfel, chinezii ne vor lua locul”, a avertizat Chris Heron, secretarul general al E-Mobility Europe.

Martin Lundstedt, CEO al Volvo Group, recunoaște amenințarea direct. Rivalii chinezi „sunt rapizi, inovatori, decisivi și dedicați”, a declarat el.

Scania învață de la chinezi. Europa cere ajutorul guvernelor

Scania a investit 2 miliarde de euro pentru a deschide o fabrică lângă Shanghai. Compania angajează agresiv talente în cercetare și dezvoltare în China pentru a concura mai bine global.

Asociațiile europene ale producătorilor presează Comisia Europeană pentru politici de stimulare a cererii. Cer reducerea taxelor de autostradă și mandate de transport cu emisii zero. Olanda a lansat în ianuarie un program de subvenții de 95 de milioane de dolari, suprasubscris într-o singură zi.