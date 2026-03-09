O companie folosește roboți umanoizi pentru asamblarea mașinilor electrice. Concluzia neașteptată a experimentului

Gigantul chinez Xiaomi a anunțat recent că a demarat o perioadă de probă pentru doi roboți umanoizi la fabrica sa de vehicule electrice din Beijing, potrivit publicației Futurism. Ulterior, au apărut și primele concluzii ale experimentului. Într-un interviu acordat CNBC, președintele Xiaomi, Lu Weibing, a declarat că roboții companiei au finalizat cu succes 90,2% din sarcinile impuse pentru o perioadă de trei ore.

Prin intermediul unui videoclip distribuit de companie, cei doi roboți sunt arătați în timp ce stau la capetele opuse ale liniei de asamblare, aplicând piulițe pe șasiul unui vehicul.

Roboții par a fi destul de lenți. Doi oameni ar putea să îndeplinească sarcina mai rapid. Totuși, este una dintre primele imagini cu roboți umanoizi care se integrează cu succes într-un mediu de producție industrială. Potrivit lui Lu, roboții sunt suficient de rapizi pentru a ține pasul cu ritmul din restul fabricii.

„Pentru a integra roboți în liniile noastre de producție, cea mai mare provocare este ca aceștia să țină pasul cu ritmul. În fabrica de automobile Xiaomi, la fiecare 76 de secunde, o mașină nouă iese de pe linia de asamblare. Cei doi roboți umanoizi sunt capabili să țină ritmul nostru”, a declarat Lu.

Ce așteptări au oamenii de la roboții umanoizi

Lu are așteptări moderate de la roboții umanoizi.

„Roboții din liniile noastre de producție nu făceau o treabă oficială, ci mai degrabă una de stagiari”, a declarat el pentru realizatorul emisiunii.

Compania Xiaomi nu este prima companie care introduce roboți bipezi pe linia de asamblare. În februarie, firma britanică Humanoid a finalizat un proiect pilot similar, având o rată de succes de peste 90% într-o operațiune de stivuire a containerelor, anunță Humanoids Daily.