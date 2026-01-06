Un mare producător auto va folosi roboți umanoizi în fabrici

La Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas, firma sud-coreeană a prezentat Atlas, un robot umanoid dezvoltat de Boston Dynamics, scrie BBC.

Hyundai afirmă că „intenționează să integreze Atlas în rețeaua sa globală”, inclusiv într-o fabrică din statul american Georgia, care a fost implicată într-un raid masiv împotriva imigranților în 2025.

Alte firme care au declarat că vor utiliza roboți umanoizi în operațiunile lor includ Amazon, Tesla și gigantul chinez producător de automobile BYD.

Roboții Atlas vor prelua treptat mai multe sarcini, a afirmat Hyundai. Compania deține o participație majoritară în Boston Dynamics, compania de tehnologie faimoasă pentru câinele robot Spot.

Atlas, care este proiectat pentru uz industrial general, este dezvoltat pentru a lucra alături de oameni și a gestiona în mod autonom mașinile.

Hyundai a declarat că roboții vor contribui la reducerea efortului fizic al lucrătorilor umani, vor gestiona sarcini potențial periculoase și vor deschide calea pentru o utilizare mai largă a tehnologiei.

Compania nu a precizat câți roboți va implementa inițial și nici cât va costa proiectul.

În cadrul CES, vicepreședintele Hyundai, Jaehoon Chang, a recunoscut îngrijorările legate de faptul că lucrătorii umani ar putea să-și piardă locurile de muncă în favoarea roboților.

Oamenii vor fi necesari pentru antrenarea roboților

Totuși, el a afirmat că oamenii vor fi în continuare necesari pentru a antrena roboții, printre alte roluri, a raportat agenția de știri Reuters.

Anunțul a venit după ce Hyundai a declarat în 2025 că va investi peste 20 de miliarde de dolari în SUA, sprijinind planurile președintelui Donald Trump de a stimula producția în țară.

Compania a declarat că va extinde producția de automobile în SUA și va investi în tehnologia de conducere autonomă și în inteligența artificială (IA).

Producătorul de mașini electrice Tesla al lui Elon Musk a investit, de asemenea, masiv în robotul său umanoid, Optimus.

Fabrica de baterii Hyundai din Georgia, pe care o operează în parteneriat cu gigantul electronic LG, este una dintre facilitățile sale cheie din SUA.

Raidul din 2025

În septembrie 2025, ofițerii de imigrare americani au făcut o razie în fabrică și au arestat sute de muncitori, inclusiv cel puțin 300 de cetățeni sud-coreeni.

Muncitorilor li s-au pus cătușe la picioare, scene care au stârnit indignare în Coreea de Sud.

Președintele Lee Jae Myung și directorul executiv al Hyundai, José Muñoz, au avertizat că raidul ar putea descuraja investițiile străine în SUA.

Mai târziu în aceeași lună, Washingtonul și Seulul au ajuns la un acord pentru eliberarea muncitorilor reținuți.

Trump a declarat că s-a opus raidului și că SUA au ajuns la o „înțelegere” cu lumea privind necesitatea de a aduce experți pentru a înființa facilități specializate și a instrui muncitorii locali.

Muñoz a declarat în noiembrie că Casa Albă l-a sunat personal pentru a-și cere scuze pentru raid.