Raid federal în SUA: câteva sute de muncitori sud-coreeni reținuți pe șantierul unei fabrici Hyundai

Peste 450 de muncitori au fost reținuți într-un raid desfășurat joi de autoritățile federale americane la o fabrică de baterii auto Hyundai-LG, aflată în construcție în statul Georgia. Autoritățile investighează posibile încălcări ale legislației muncii și imigrației, iar persoanele reținute sunt suspectate că lucrau ilegal pe șantierul fabricii.

Descinderea a dus la oprirea lucrărilor și a provocat reacții ferme din partea Coreei de Sud, care a cerut ca drepturile companiilor și cetățenilor săi să fie respectate în cadrul aplicării legii americane.

Raidul a fost efectuat de o echipă mixtă formată din mai multe agenții federale, inclusiv Serviciul pentru Imigrație și Vămi (ICE), Biroul Federal de Investigații (FBI) și Agenția Antidrog a Statelor Unite (DEA), și face parte dintr-o anchetă privind practici ilegale de angajare în cadrul acestui proiect industrial de amploare.

„Desfășurăm activ o investigație autorizată judiciar privind angajările ilegale. Se fac arestări”, a declarat Steven Schrank, agent special responsabil de investigații pentru securitate internă în statul Georgia, citat de The Guardian.

Producția de baterii pentru Hyundai și Kia, blocată înainte de start

„Avem un mandat de percheziție pentru întregul șantier. Toate lucrările trebuie să înceteze imediat”, a comunicat un agent al diviziei Homeland Security Investigations (HSI), o ramură a Departamentului pentru Securitate Internă responsabilă cu investigarea infracțiunilor legate de imigrație și muncă ilegală, potrivit imaginilor video apărute pe rețelele sociale.

Fabrica – o investiție de 4,3 miliarde de dolari realizată de Hyundai Motor Group și LG Energy Solution, urma să înceapă producția de baterii la finalul anului, pentru modelele electrice Hyundai, Kia și Genesis. Este parte a unui plan mai amplu, de 12,6 miliarde de dolari, prezentat ca fiind cea mai mare investiție industrială din istoria Georgiei.

Proiect susținut politic, oprit de autorități

Incidentul a provocat îngrijorare la Seul, iar Ministerul de Externe al Coreei de Sud a cerut explicații. „Activitățile economice ale companiilor noastre și interesele cetățenilor sud-coreeni nu trebuie să fie încălcate în mod nejustificat în cursul aplicării legii de către autoritățile americane”, a transmis vineri, într-un comunicat oficial, purtătorul de cuvânt al diplomației sud-coreene, Lee Jae-woong.

Proiectul, considerat esențial pentru strategia de electrificare a Hyundai în SUA, a fost susținut puternic de guvernatorul republican Brian Kemp, care l-a prezentat drept o victorie economică pentru stat.

Amprenta lui Trump asupra politicii de imigrație

Raidul are loc în contextul intensificării politicilor anti-imigrație promovate de președintele Donald Trump, care a promis în campania sa deportări în masă. De altfel, Serviciul pentru Imigrație și Vămi este tot mai criticat pentru faptul că reține un număr tot mai mare de muncitori fără antecedente penale, nu doar persoane cu trecut infracțional, după cum arată chiar cifrele agenției.

În paralel, un raid similar a avut loc și în statul New York, unde zeci de lucrători au fost reținuți la o fabrică de batoane energizante. Guvernatoarea democrată Kathy Hochul a reacționat ferm: „Nu vom accepta niciodată ca agenți de imigrație mascați să despartă familii și să abandoneze copii”.

Lucrările suspendate, muncitorii în detenție

Un purtător de cuvânt al companiei Hyundai-GA Battery a declarat că firma cooperează pe deplin cu autoritățile și a decis să suspende temporar lucrările pe șantier. Producția efectivă de vehicule electrice, aflată în altă unitate a grupului, nu a fost afectată, potrivit unui comunicat Hyundai.

Potrivit relatărilor, cei reținuți sunt ținuți în centre de detenție ale agenției americane pentru imigrația, în așteptarea clarificării statutului lor legal.