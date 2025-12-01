Alertă! Un bărbat extrem de periculos din Georgia, aflat în atenția SRI, a evadat din Centrul pentru Străini din Arad

Autoritățile au instituit filtre în multiple zone, verificând atât vehicule, cât și persoane, după ce un bărbat periculos din Georgia, aflat în atenția SRI, a evadat din Centrul pentru Străini din Horia.

Potrivit informațiilor specialarad.ro, georgianul utiliza mai multe identități, avea la activ diverse infracțiuni și se afla deja în atenția SRI, iar înainte de evadare urma să fie transferat la București.

Aceleași surse mai arată că, în urmă cu câteva zile, bărbatul ar fi fost vizitat la centrul din Horia de doi cetățeni turci.

Totodată, se vehiculează că georgianul ar avea pregătire militară.

Legat de fuga sa, sursele spun că bărbatul s-ar fi cățărat pe gard și ar fi sărit peste acesta, trecând inclusiv de sârma ghimpată montată în partea superioară.