Premierul Ungariei, Viktor Orban, anunță că Ungaria și-a ridicat nivelul de alertă antiteroristă cu o treaptă

În cadrul reuniunii, Orbán a declarat că evenimentele din Iran pot afecta direct sau indirect securitatea Ungariei, inclusiv în domeniul energetic. Soldații maghiari aflați în misiuni în Orientul Mijlociu nu au fost afectați și se află în siguranță.

Premierul a avertizat asupra unei creșteri probabile a atacurilor teroriste în Europa, în special în state cu populații migrante numeroase, și a anunțat ridicarea nivelului de alertă teroristă cu un nivel.

De asemenea, Orbán a atras atenția asupra impactului conflictului asupra prețurilor globale la energie și a subliniat necesitatea ridicării blocadei petroliere impuse de Ucraina, menționând că măsurile împotriva acesteia vor fi menținute în următoarele săptămâni.

Aceste declarații vin pe fondul unei crize regionale în Orientul Mijlociu, după ce atacurile coordonate ale SUA și Israelului au vizat instalații militare iraniene, provocând sute de victime și riposte cu rachete care au vizat baze americane și teritorii din regiune, potrivit relatărilor internaționale.